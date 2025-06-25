Привітали чи ні? Джеджула відповів, як відреагували його екс-дружини на появу донечки

Відомо, що син Джеджули від першого шлюбу Даніель знав про народження сестрички.

Водночас телеведучий запевняє, що про нові стосунки розповідав лише дуже вузькому колу людей.

"Знаєте, я взагалі майже нікому не розповідав про свої стосунки. Близьке коло - так, вони були в курсі, але не більше", - зазначив він.

Андрій також підкреслив, що між ним і сином існує повага до особистого простору обох батьків.

Санта Дімопулос з сином (фото: instagram.com/santadimopulos)

"У нас із ним чітке розуміння: особисте - це особисте. Якось йому завжди казав: “Сину, мені не цікава якась особиста інформація про маму, так само прошу ставитися до інформації про моє життя. Якщо цікавиться, кажи: "Запитай у тата", - поділився Джеджула.

Щодо самої Санти Дімопулос, то вона, за словами телеведучого, особисто його не вітала. Можливо, привітала лише сина з появою сестри.

Втім, Джеджула наголошує: з екс-дружиною спілкується виключно у питаннях, що стосуються сина.

І навіть попри всі складні моменти в минулому, не дозволяє собі негативу на адресу матері дитини.

"Я дотримуюсь правила: жодних конфліктів чи негативу - усе це може відобразитися на дитині. Також пояснив синові: не можна дозволяти собі зневажливо висловлюватися про будь-кого з батьків", - сказав Андрій.

Андрій Джеджула з сином (фото: instagram.com/djedjula)

Джеджула також розповів про ситуацію з другою екс-дружиною, блогеркою Юлією Реус.

Зараз вони ділять опіку над донькою Аделіною - дитина проводить з татом три дні на тиждень.

Та навіть за таких обставин, жодних привітань із народженням нової дитини від Юлії він не отримав.

"Ні, не привітала. Ми не в таких стосунках, щоб вітали одне одного з днем народження чи появою дітей. Не той рівень спілкування", - поділився телеведучий.

За його словами, комунікація з Юлією непроста і часто залежить від настрою.

Андрій Джеджула з Юлією Леус (фото: instagram.com/djedjula)

"Іноді мені здається, що комунікація трохи налагоджується, а іноді - ні. Тут живеш, як на пороховій бочці: щось не так - одразу звинувачення", - розповів Андрій.

Шоумен згадав і про нещодавню суперечку, пов’язану з домашнім котом.

"Прийшло повідомлення: “Чому дитину подряпав твій кіт? Наступного разу він їй око видряпає, про що ти думаєш?!”. Але є маленький нюанс: коли забираю чи віддаю Адель, знімаю якусь сторіс - так у мене заведено, - і там видно, що жодної подряпинки на дитині не було", - каже знаменитість.

Попри всі труднощі, Джеджула запевняє, що стосунки з донькою чудові.

"З Аделіною в мене стосунки прекрасні, а як може бути інакше?", - говорить він.

Андрій Джеджула з донькою (фото: instagram.com/djedjula)

Що відомо про особисте життя Андрія Джеджули

У 2006 році шоумен почав зустрічатися зі співачкою Сантою Дімопулос. Вони жили разом без офіційного оформлення стосунків, а в жовтні 2008 року у них народився син Даніель.

Проте вже у 2010 році пара розпалася.

У 2016 році Андрій познайомився з Юлією Леус, і через рік вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Їхні стосунки були складними: у серпні 2019-го вони розлучилися, але наприкінці року, 31 грудня, вирішили спробувати знову і відновили шлюб.

У лютому 2021-го в пари з’явилася донька Адель. Однак у жовтні 2022-го стало відомо, що пара офіційно розлучається.