Поздравили или нет? Джеджула ответил, как отреагировали его экс-жены на появление дочери

Известно, что сын Джеджулы от первого брака Даниэль знал о рождении сестренки.

В то же время телеведущий уверяет, что о новых отношениях рассказывал только очень узкому кругу людей.

"Знаете, я вообще почти никому не рассказывал о своих отношениях. Близкий круг - да, они были в курсе, но не более", - отметил он.

Андрей также подчеркнул, что между ним и сыном существует уважение к личному пространству обоих родителей.

Санта Димопулос с сыном (фото: instagram.com/santadimopulos)

"У нас с ним четкое понимание: личное - это личное. Как-то ему всегда говорил: "Сын, мне не интересна какая-то личная информация о маме, так же прошу относиться к информации о моей жизни. Если интересуется, говори: "Спроси у папы", - поделился Джеджула.

Что касается самой Санты Димопулос, то она, по словам телеведущего, лично его не поздравляла. Возможно, поздравила только сына с появлением сестры.

Впрочем, Джеджула отмечает: с экс-супругой общается исключительно в вопросах, касающихся сына.

И даже несмотря на все сложные моменты в прошлом, не позволяет себе негатива в адрес матери ребенка.

"Я придерживаюсь правила: никаких конфликтов или негатива - все это может отразиться на ребенке. Также объяснил сыну: нельзя позволять себе пренебрежительно высказываться о ком-либо из родителей", - сказал Андрей.

Андрей Джеджула с сыном (фото: instagram.com/djedjula)

Джеджула также рассказал о ситуации со второй экс-супругой, блогером Юлией Реус.

Сейчас они делят опеку над дочкой Аделиной - ребенок проводит с папой три дня в неделю.

Но даже при таких обстоятельствах, никаких поздравлений с рождением нового ребенка от Юлии он не получил.

"Нет, не поздравила. Мы не в таких отношениях, чтобы поздравляли друг друга с днем рождения или появлением детей. Не тот уровень общения", - поделился телеведущий.

По его словам, коммуникация с Юлией непростая и часто зависит от настроения.

Андрей Джеджула с Юлией Леус (фото: instagram.com/djedjula)

"Иногда мне кажется, что коммуникация немного налаживается, а иногда - нет. Здесь живешь, как на пороховой бочке: что-то не так - сразу обвинения", - рассказал Андрей.

Шоумен вспомнил и о недавнем споре, связанном с домашним котом.

"Пришло сообщение: "Почему ребенка поцарапал твой кот? В следующий раз он ему глаз выцарапает, о чем ты думаешь?!". Но есть маленький нюанс: когда забираю или отдаю Адель, снимаю какую-то сторис - так у меня принято, - и там видно, что ни одной царапинки на ребенке не было", - говорит знаменитость.

Несмотря на все трудности, Джеджула уверяет, что отношения с дочкой замечательные.

"С Аделиной у меня отношения прекрасные, а как может быть иначе?", - говорит он.

Андрей Джеджула с дочкой (фото: instagram.com/djedjula)

Что известно о личной жизни Андрея Джеджулы

В 2006 году шоумен начал встречаться с певицей Сантой Димопулос. Они жили вместе без официального оформления отношений, а в октябре 2008 года у них родился сын Даниэль.

Однако уже в 2010 году пара распалась.

В 2016 году Андрей познакомился с Юлией Леус, и через год они официально стали мужем и женой.

Их отношения были сложными: в августе 2019-го они развелись, но в конце года, 31 декабря, решили попробовать снова и восстановили брак.

В феврале 2021-го у пары появилась дочь Адель. Однако в октябре 2022-го стало известно, что пара официально разводится.