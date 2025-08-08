"Приїхали капелан та медсестра". Дружина Феліпенка розповіла, як дізналася про його загибель

Як Катерина Мотрич дізналася про загибель чоловіка

У той день вона була на святкуванні дня народження і переписувалася з Юрієм. Він мав повертатися з позиції, яка "виявилася не дуже".

"Він написав: "Катрусь, за нами вже їдуть". Я відповіла: "Фух, набери, коли будете у безпечному місці". Перед сном запитала, як він, і заснула", - розповіла вона.

Проте вже зранку Катерина так і не отримала звістку від коханого. Вона почала хвилюватися, але намагалася не думати про найгірше. Написала його побратимам, проте й від них не отримала відповідь.

"Була на зйомці, намагалася завалити себе роботою. А потім зателефонували з ТЦК. Я вже зрозуміла, що вони не телефонують, аби сказати, що все добре", - пригадала вона.

Як дружина Феліпенка дізналася про його загибель (скриншот)

Після цього до Мотрич приїхали капелан та медсестра. Так і повідомили про трагедію.

"Дали мені папір, сказали, що Юра загинув, і посадили на лавочку. Так я дізналася… Після цього не дуже пам'ятаю два тижні. Ну, пам'ятаю, але дуже необ'ємно", - зізналася вона зі сльозами на очах.

Як Дружина Феліпенка переживає втрату

Вона не до кінця усвідомила загибель Юрія, ніби це якийсь жарт. Щоб не зійти з розуму, працює з терапевткою, психіатром, читає та намагається продовжувати жити так, як хотів би чоловік.

"Перші два тижні було найкраще - мені просто перманентно було погано. Я була в постійному важкому стані. Ми могли жартувати і якось підтримувати себе, але загалом це був поганий період", - пояснила вона.

"Зараз - це хвилі, які накривають абсолютно раптово. От я можу йти, все нормально, відволіклася, займаюся справами - і раптом зносить з ніг усвідомлення реальності. У цей момент стає дуже погано", - додала Катерина.



Що відомо про загибель Юрія Феліпенка

Про загибель актора повідомила його дружина Катерина 15 червня. Він служив у 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес".

Згодом у Києві попрощалися з Феліпенком. Церемонія відбувалася у театрі на Подолі, де працював воїн, та в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Юрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)