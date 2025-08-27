ua en ru
Режисерка фільму "Малевич" відмовилася вирізати сцени з Темляком: у чому причина

Середа 27 серпня 2025 17:23
Режисерка фільму "Малевич" відмовилася вирізати сцени з Темляком: у чому причина З фільму "Малевич" не приберуть Темляка (фото: instagram.com/kostiatemliak)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У вересні на екрани вийде документальна стрічка про Казимира Малевича. Одну з ролей у ній зіграв актор Костянтин Темляк, якого звинуватили у домашньому насильстві та схилянні неповнолітньої до інтиму. Попри критику, сцени з ним залишили у фільмі, зокрема й інтимні епізоди.

Як повідомляє РБК-Україна, про причини такого рішення режисерка картини Дарія Онищенко написала в колонці для "Української правди".

Як режисерка фільму "Малевич" прокоментувала скандал з Темляком

Вона разом з командою засудила будь-які прояви насильства і наголосила, що слідкує за ходом досудового розслідування щодо дій актора.

"Ми не будемо толерувати жодного випадку аб’юзу на знімальному майданчику, а також не працюємо з акторами, які були засуджені за подібні злочини. Ми спостерігаємо за ходом слідства", - пояснила вона.

Після скандалу з Темляком Онищенко почали запитувати, чи приберуть кадри з ним з фільму.

"Я прийняла особисте рішення не вирізати сцени з Костянтином Темляком, а залишити фільм у його фінальній версії", - заявила вона.

Режисерка фільму &quot;Малевич&quot; відмовилася вирізати сцени з Темляком: у чому причинаДарія Онищенко (фото: instagram.com/dariafilmgold)

Чому кадри з Темляком не прибрали з фільму "Малевич"

Серед причин режисерка виділяє документальність стрічки, через яку вважає за потрібне зберегти її цілісність.

"Цей фільм - документація часу і повномасштабного вторгнення", - зазначила вона.

Костянтин грає військового у сучасній частині, яка хоч і невелика за обсягом, але має ключове значення для сюжету.

"І до речі, зараз актор також служить у ЗСУ. Ця частина фільму невелика, але без неї розпадається весь художній твір, присвячений передусім Казимиру Малевичу і моїй країні під час війни", - написала режисерка.

Онищенко також нагадала, що над створенням фільму працювало багато людей, які не мають жодного відношення до скандалу з Костянтином.

"Переробка фільму зараз, на нашу думку, повністю зіпсує роботу великої кількості людей і змінить головні сенси цієї кінострічки", - зазначила вона.

Дарія також назвала мужнім вчинком вибачення актора і подякувала йому за службу в ЗСУ.

"Хто ми такі, щоб робити вирок без суда і слідства? Я залишаю сцени з цим актором, тому що це моє авторське кіно, і я хочу, щоб воно лишилося чесним, цілісним, таким, як ми його створювали", - підкреслила вона.

Які сцени з Темляком побачать глядачі

У своїй колонці режисерка дала зрозуміти, що у фільмі залишаться інтимні сцени за його участю.

"Я дуже хочу, щоб усі, хто розводить с*ач у соцмережах, ставилися з повагою до інших акторів, які знімалися разом із Темляком", - зазначила вона.

"Ба більше, у фільмі ви побачите сцени сексуального характеру за участі Костянтина і навіть його "д*кпік", навколо якого зараз багато обговорень, знятий у тепловізорі", - додала режисерка.


Що відомо про скандал з Темляком

Нагадаємо, 8 серпня фотографка Анастасія Соловйова опублікувала допис, в якому розповіла про досвід стосунків з актором.

Вона назвала чоловіка аб'юзером та тираном, який підіймав руку, знущався емоційно, маніпулював та принижував.

У відповідь на допис Темляк записав відеоролик, у якому розповів, що змінився і готовий нести відповідальність за скоєне.

Багатьом його слова видалися нещирими, особливо коли в мережі сплили факти його вульгарного листування з 15-річною дівчинкою, якій він надсилав інтимні фото та голосові повідомлення.

Згодом поліція за фактом публікацій у соціальних мережах розпочала досудове розслідування за статтею 126-1 ККУ про домашнє насилля. Також перевіряються можливі інші правопорушення.

