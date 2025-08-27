ua en ru
Режиссер фильма "Малевич" отказалась вырезать сцены с Темляком: в чем причина

Среда 27 августа 2025 17:23
Из фильма "Малевич" не уберут Темляка (фото: instagram.com/kostiatemliak)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В сентябре на экраны выйдет документальная лента о Казимире Малевиче. Одну из ролей в ней сыграл актер Константин Темляк, которого обвинили в домашнем насилии и склонении несовершеннолетней к интиму. Несмотря на критику, сцены с ним оставили в фильме, в том числе и интимные эпизоды.

Как сообщает РБК-Украина, о причинах такого решения режиссер картины Дарья Онищенко написала в колонке для "Української правди".

Как режиссер фильма "Малевич" прокомментировала скандал с Темляком

Она вместе с командой осудила любые проявления насилия и подчеркнула, что следит за ходом досудебного расследования относительно действий актера.

"Мы не будем терпеть ни одного случая абьюза на съемочной площадке, а также не работаем с актерами, которые были осуждены за подобные преступления. Мы наблюдаем за ходом следствия", - объяснила она.

После скандала с Темляком Онищенко начали спрашивать, уберут ли кадры с ним из фильма.

"Я приняла личное решение не вырезать сцены с Константином Темляком, а оставить фильм в его финальной версии", - заявила она.

Режиссер фильма &quot;Малевич&quot; отказалась вырезать сцены с Темляком: в чем причинаДарья Онищенко (фото: instagram.com/dariafilmgold/dariafilmgold)

Почему кадры с Темляком не убрали из фильма "Малевич"

Среди причин режиссер выделяет документальность ленты, из-за которой считает нужным сохранить ее целостность.

"Этот фильм - документация времени и полномасштабного вторжения", - отметила она.

Константин играет военного в современной части, которая хоть и небольшая по объему, но имеет ключевое значение для сюжета.

"И кстати, сейчас актер также служит в ВСУ. Эта часть фильма небольшая, но без нее распадается все художественное произведение, посвященное прежде всего Казимиру Малевичу и моей стране во время войны", - написала режиссер.

Онищенко также напомнила, что над созданием фильма работало много людей, которые не имеют никакого отношения к скандалу с Константином.

"Переработка фильма сейчас, по нашему мнению, полностью испортит работу большого количества людей и изменит главные смыслы этой киноленты", - отметила она.

Дарья также назвала мужественным поступком извинения актера и поблагодарила его за службу в ВСУ.

"Кто мы такие, чтобы делать приговор без суда и следствия? Я оставляю сцены с этим актером, потому что это мое авторское кино, и я хочу, чтобы оно осталось честным, целостным, таким, как мы его создавали", - подчеркнула она.

Какие сцены с Темляком увидят зрители

В своей колонке режиссер дала понять, что в фильме останутся интимные сцены с его участием.

"Я очень хочу, чтобы все, кто разводит с*ач в соцсетях, относились с уважением к другим актерам, которые снимались вместе с Темляком", - отметила она.

"Более того, в фильме вы увидите сцены сексуального характера с участием Константина и даже его "д*кпик", вокруг которого сейчас много обсуждений, снят в тепловизоре", - добавила режиссер.


Что известно о скандале с Темляком

Напомним, 8 августа фотограф Анастасия Соловьева опубликовала сообщение, в котором рассказала об опыте отношений с актером.

Она назвала мужчину абьюзером и тираном, который поднимал руку, издевался эмоционально, манипулировал и унижал.

В ответ на сообщение Темляк записал видеоролик, в котором рассказал, что изменился и готов нести ответственность за содеянное.

Многим его слова показались неискренними, особенно когда в сети всплыли факты его вульгарной переписки с 15-летней девочкой, которой он посылал интимные фото и голосовые сообщения.

Впоследствии полиция по факту публикаций в социальных сетях начала досудебное расследование по статье 126-1 УКУ о домашнем насилии. Также проверяются возможные другие правонарушения.

