Романтика чи просто дружба? Кеті Перрі застукали в компанії відомого політика (фото)

Співачку Кеті Перрі після розставання з Орландо Блумом вперше помітили в компанії нового чоловіка. Ним виявився колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
РБК-Україна розповідає, що відомо про зустріч артистки та політика з посиланням на TMZ.
Днями, 28 липня, співачку помітили в компанії експрем'єр-міністра Канади за столиком у розкішному ресторані Le Violon у Монреалі. Вони були дуже захоплені бесідою і сиділи трохи далі від сторонніх людей.
Як розповіли очевидці, парочка насолоджувалися коктейлями, ділилася стравами, зокрема з лобстером, і вела жваву розмову.
Перрі нібито часто нахилялася через стіл, уважно прислухаючись до слів Трюдо. Безпеку обох забезпечували охоронці, які сиділи неподалік.
Чи була ця вечеря романтичною - точно невідомо. Проте в мережі їхня зустріч викликала жваві дискусії.
Юзери не змогли залишити несподівану пару без уваги, але думки розділилися. Одні підтримували співачку та політика, а також їх право на приватність. Інші іронізували, критикували та жартували.
У фанів також з'явилися припущення, що це просто вечеря двох публічних людей, які мають приятельські стосунки. Самі Кеті та Джастін поки нічого не коментували.
Як відомо, співачка та політик нині перебувають у вільному плаванні. Нещодавно Кеті розійшлася з актором Орландо Блумом, з яким виховує доньку.
А колишній прем'єр-міністр Канади минулого року оголосив про розлучення з дружиною Софі після 18 років шлюбу. У них є троє дітей - сини та донька.
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