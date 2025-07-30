Романтика или просто дружба? Кэти Перри застукали в компании известного политика (фото)

Кэти Перри застукали с Джастином Трюдо: что известно

На днях, 28 июля, певицу заметили в компании экс-премьер-министра Канады за столиком в роскошном ресторане Le Violon в Монреале. Они были очень увлечены беседой и сидели чуть дальше от посторонних людей.

Как рассказали очевидцы, парочка наслаждались коктейлями, делилась блюдами, в частности с лобстером, и вела оживленную беседу.

Перри якобы часто наклонялась через стол, внимательно прислушиваясь к словам Трюдо. Безопасность обоих обеспечивали охранники, которые сидели неподалеку.

Был ли этот ужин романтическим - точно неизвестно. Однако в сети их встреча вызвала оживленные дискуссии.

Что пишут пользователи соцсетей

Юзеры не смогли оставить неожиданную пару без внимания, но мнения разделились. Одни поддерживали певицу и политика, а также их право на приватность. Другие иронизировали, критиковали и шутили.

"Может, она теперь переедет в Канаду".

"А почему бы ему не хотеть с ней встречаться? Она же успешная астронавтка!!!"

"Молодец, Кэт!"

"Ей нужно время, чтобы исцелиться".

"Она же только-только развелась несколько недель назад".

"Кэти, что с тобой случилось? В последнее время одна плохая ошибка за другой".

"Хорошая пара была бы".

У фанов также появились предположения, что это просто ужин двух публичных людей, которые имеют приятельские отношения. Сами Кэти и Джастин пока ничего не комментировали.

Что известно о личной жизни Перри и Трюдо

Как известно, певица и политик сейчас находятся в свободном плавании. Недавно Кэти разошлась с актером Орландо Блумом, с которым воспитывает дочь.

Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

А бывший премьер-министр Канады в прошлом году объявил о разводе с женой Софи после 18 лет брака. У них есть трое детей - сыновья и дочь.

Джастин Трюдо с сыновьями (фото: instagram.com/justinpjtrudeau)