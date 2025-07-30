Романтика или просто дружба? Кэти Перри застукали в компании известного политика (фото)

Певицу Кэти Перри после расставания с Орландо Блумом впервые заметили в компании нового мужчины. Им оказался бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
РБК-Украина рассказывает, что известно о встрече артистки и политика со ссылкой на TMZ.
На днях, 28 июля, певицу заметили в компании экс-премьер-министра Канады за столиком в роскошном ресторане Le Violon в Монреале. Они были очень увлечены беседой и сидели чуть дальше от посторонних людей.
Как рассказали очевидцы, парочка наслаждались коктейлями, делилась блюдами, в частности с лобстером, и вела оживленную беседу.
Перри якобы часто наклонялась через стол, внимательно прислушиваясь к словам Трюдо. Безопасность обоих обеспечивали охранники, которые сидели неподалеку.
Был ли этот ужин романтическим - точно неизвестно. Однако в сети их встреча вызвала оживленные дискуссии.
Юзеры не смогли оставить неожиданную пару без внимания, но мнения разделились. Одни поддерживали певицу и политика, а также их право на приватность. Другие иронизировали, критиковали и шутили.
У фанов также появились предположения, что это просто ужин двух публичных людей, которые имеют приятельские отношения. Сами Кэти и Джастин пока ничего не комментировали.
Как известно, певица и политик сейчас находятся в свободном плавании. Недавно Кэти разошлась с актером Орландо Блумом, с которым воспитывает дочь.
А бывший премьер-министр Канады в прошлом году объявил о разводе с женой Софи после 18 лет брака. У них есть трое детей - сыновья и дочь.
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