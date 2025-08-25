Сергій Притула вперше показав новонародженого сина: зворушливе відео

Сергій Притула показав сина

У ролику, який він опублікував учора, у День Незалежності України, Притула показав сина Марко, який народився 1 серпня.

На зворушливих кадрах молодий батько ніжно звертається до малюка, цитуючи вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства". Потім він бере хлопчика на руки та заколисує його.

"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги... Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - каже він на відео.

Як відреагували в мережі

Фоловери Притули тут же взялися коментувати зворушливе відео:

"Боже, як гарно. Нехай у кожної дитини будуть такі чудові свідомі батьки!"

"Плачу"

"Дуже зворушливо"

"Як це мило. У саме сердечко"

"Дай Бог, щоб усі наші дітки росли під чистим небом у вільній країні"

"Яке гарне привітання"

"До сліз"

"Мурашки по тілу"

"Неймовірно"

"Так ніжно і сильно"

"Золоті слова".

Нагадаємо, Сергій Притула виховує четверо дітей. У першому шлюбі з Юлією Андрійчук у нього народився син Дмитро. Цього року він закінчив школу.

У другому шлюбі з Катериною Сопельник народилися дочки Соломія і Стефанія, а також син Марко.

Сергій Притула показав новонародженого сина (фото: instagram.com/siriy_ua)