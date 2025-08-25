UA

Сергій Притула вперше показав новонародженого сина: зворушливе відео

Сергій Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Колишній ведучий і шоумен, а тепер волонтер Сергій Притула показав у мережі відео із сином, який народився на початку серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

Сергій Притула показав сина

У ролику, який він опублікував учора, у День Незалежності України, Притула показав сина Марко, який народився 1 серпня.

На зворушливих кадрах молодий батько ніжно звертається до малюка, цитуючи вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства". Потім він бере хлопчика на руки та заколисує його.

"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги... Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - каже він на відео.

Як відреагували в мережі

Фоловери Притули тут же взялися коментувати зворушливе відео:

  • "Боже, як гарно. Нехай у кожної дитини будуть такі чудові свідомі батьки!"
  • "Плачу"
  • "Дуже зворушливо"
  • "Як це мило. У саме сердечко"
  • "Дай Бог, щоб усі наші дітки росли під чистим небом у вільній країні"
  • "Яке гарне привітання"
  • "До сліз"
  • "Мурашки по тілу"
  • "Неймовірно"
  • "Так ніжно і сильно"
  • "Золоті слова".

Нагадаємо, Сергій Притула виховує четверо дітей. У першому шлюбі з Юлією Андрійчук у нього народився син Дмитро. Цього року він закінчив школу.

У другому шлюбі з Катериною Сопельник народилися дочки Соломія і Стефанія, а також син Марко.

Сергій Притула показав новонародженого сина (фото: instagram.com/siriy_ua)

