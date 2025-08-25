Сергій Притула вперше показав новонародженого сина: зворушливе відео

Колишній ведучий і шоумен, а тепер волонтер Сергій Притула показав у мережі відео із сином, який народився на початку серпня.
У ролику, який він опублікував учора, у День Незалежності України, Притула показав сина Марко, який народився 1 серпня.
На зворушливих кадрах молодий батько ніжно звертається до малюка, цитуючи вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства". Потім він бере хлопчика на руки та заколисує його.
"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги... Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - каже він на відео.
Фоловери Притули тут же взялися коментувати зворушливе відео:
Нагадаємо, Сергій Притула виховує четверо дітей. У першому шлюбі з Юлією Андрійчук у нього народився син Дмитро. Цього року він закінчив школу.
У другому шлюбі з Катериною Сопельник народилися дочки Соломія і Стефанія, а також син Марко.
