Сергей Притула впервые показал новорожденного сына: трогательное видео

Бывший ведущий и шоумен, а теперь волонтер Сергей Притула показал в сети видео с сыном, который родился в начале августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.
В ролике, который он опубликовал вчера, в День Независимости Украины, Притула показал сына Марко, который родился 1 августа.
На трогательных кадрах молодой отец нежно обращается к малышу, цитируя стих Василия Симоненко "Лебеді материнства". Затем он берет мальчика на руки и укачивает его.
"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги... Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - говорит он на видео.
Фолловеры Притулы тут же принялись комментировать трогательное видео:
Напомним, Сергей Притула воспитывает четверо детей. В первом браке с Юлией Андрейчук у него родился сын Дмитрий. В этом году он окончил школу.
Во втором браке с Екатериной Сопельник родились дочери Соломия и Стефания, а также сын Марко.
