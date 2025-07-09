У сиквелі "Диявол носить Прада 2" зіграє колишній Дженніфер Еністон: як він зараз виглядає (фото)

Що відомо про Джастіна Теру

Народився 10 серпня 1971 року у Вашингтоні. Сьогодні йому 53 роки. Акторські здібності почав проявляти ще в шкільні роки. Закінчив Беннінгтонський коледж у сферах образотворчого мистецтва та драматургії.

Після переїзду до Нью-Йорка заробляв на життя малюванням та грою в театрі. У фільмах та серіалах переважно виконував другорядні ролі, а більшу частину часу працював сценаристом та режисером.

У фільмографії актора такі стрічки, як "Малголленд Драйв", "Зразковий самець", "Ангели Чарлі: Тільки вперед", "Шпигун, який мене кинув", "Сантехніки Білого дому", "Бітлджюс 2" та інші.

Колишній Дженніфер Еністон у 2025 році (фото: Getty Images)

Джастін Теру після розлучення з Еністон

З акторкою Дженніфер Еністон познайомився на знімальному майданчику стрічки "Грім у тропіках", для якої писав сценарій.

Згодом вони возз'єдналися на зйомках "Оголеної спокуси". У травні 2011 року вперше з'явилися разом на публіці, а за рік заручилися.

Пара зіграла приватне весілля у серпні 2015-го. Проте вже після двох з половиною років у шлюбі вони вирішили розлучитися.

Джастін Теру та Дженніфер Еністон (фото: GettyImages)

Обидва розповідали, що розставання було мирним, без драм. Вони залишилися гарними друзями.

До пари весь час була прикута увага, зокрема в контексті попереднього шлюбу Еністон з Бредом Піттом.

Зрештою Джастін зміг зустріти нове кохання. Після двох років стосунків у березні 2025 року він одружився з акторкою Ніколь Брайдон Блум, якій нині 31 рік.

Джастін Теру з дружиною (фото: instagram.com/justintheroux)

Раніше актор не приховував, що набагато приємніше бути у непублічних стосунках.

На знімках останніх місяців Теру має підтягнутий вигляд. Веде активний спосіб життя та турбується про свою фізичну форму.

Обожнює собак. Має хатніх улюбленців, з якими постійно проводить час.

Джастін Теру з домашнім улюбленцем (фото: instagram.com/justintheroux)​​​​​​​

Він також періодично з'являється на публічних заходах, де демонструє любов до класичного стилю.

Як змінився Джастін Теру (фото: Getty Images)

"Диявол носить Прада 2": що відомо про фільм

Фільм вийде у 2026 році. Події розгортатимуться через 20 років після оригінальної історії.

Поки головна редакторка журналу Міранда Прістлі зіштовхується з кризою в індустрії друкованих медіа, її колишня асистентка Емілі працює в люксовому бренді, від якого залежить доля видання.

Яку саме роль зіграє Теру в модній драмі, поки точно не відомо. У продовженні глядачі побачать обличчя вже знайомих героїв та нових. До касту також долучилися Люсі Лью, Полін Шаламе та Бенджамін Новак.