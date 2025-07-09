В сиквеле "Дьявол носит Прада 2" сыграет бывший Дженнифер Энистон: как он сейчас выглядит (фото)

В продолжении легендарного кинохита "Дьявол носит Прада" сыграет Джастин Теру - известный актер, сценарист и режиссер. Он присоединился к звездному составу фильма, к которому вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.
Как сегодня выглядит бывший муж Дженнифер Энистон и что известно о продолжении фильма, рассказывает РБК-Украина.
Родился 10 августа 1971 года в Вашингтоне. Сегодня ему 53 года. Актерские способности начал проявлять еще в школьные годы. Окончил Беннингтонский колледж в сферах изобразительного искусства и драматургии.
После переезда в Нью-Йорк зарабатывал на жизнь рисованием и игрой в театре. В фильмах и сериалах преимущественно исполнял второстепенные роли, а большую часть времени работал сценаристом и режиссером.
В фильмографии актера такие ленты, как "Малголленд Драйв", "Образцовый самец", "Ангелы Чарли: Только вперед", "Шпион, который меня кинул", "Сантехники Белого дома", "Битлджюс 2" и другие.
С актрисой Дженнифер Энистон познакомился на съемочной площадке ленты "Гром в тропиках", для которой писал сценарий.
Впоследствии они воссоединились на съемках "Обнаженного соблазна". В мае 2011 года впервые появились вместе на публике, а через год обручились.
Пара сыграла частную свадьбу в августе 2015-го. Однако уже после двух с половиной лет в браке они решили расстаться.
Оба рассказывали, что расставание было мирным, без драм. Они остались хорошими друзьями.
К паре все время было приковано внимание, в частности в контексте предыдущего брака Энистон с Брэдом Питтом.
В конце концов Джастин смог встретить новую любовь. После двух лет отношений в марте 2025 года он женился на актрисе Николь Брайдон Блум, которой сейчас 31 год.
Ранее актер не скрывал, что гораздо приятнее быть в непубличных отношениях.
На снимках последних месяцев Теру имеет подтянутый вид. Ведет активный образ жизни и заботится о своей физической форме.
Обожает собак. Имеет домашних любимцев, с которыми постоянно проводит время.
Он также периодически появляется на публичных мероприятиях, где демонстрирует любовь к классическому стилю.
Фильм выйдет в 2026 году. События будут разворачиваться через 20 лет после оригинальной истории.
Пока главный редактор журнала Миранда Пристли сталкивается с кризисом в индустрии печатных медиа, ее бывшая ассистентка Эмили работает в люксовом бренде, от которого зависит судьба издания.
Какую именно роль сыграет Теру в модной драме, пока точно не известно. В продолжении зрители увидят лица уже знакомых героев и новых. К касту также присоединились Люси Лью, Полин Шаламе и Бенджамин Новак.
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При написании материала были использованы следующие источники: Deadline, People, Wikipedia.