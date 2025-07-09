Софія Ротару відреагувала на смерть Ігоря Поклада: що сказала співачка

У середу, 9 липня, помер Ігор Поклад. Його смерть сколихнула всю творчу спільноту України. Свої співчуття висловила і Софія Ротару - одна з найвідоміших виконавиць його пісень.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
У Stories Софія Ротару опублікувала чорно-біле фото Ігоря Поклада.
"Ігор Поклад. Світла пам'ять", - написала артистка.
Ротару відреагувала на смерть Ігоря Поклада (скриншот)
"Ще школяркою я чула, як виконувала його пісні Ніночка Матвієнко. Потім ми з ним познайомилися. І сьогодні, поклавши руку на серце, можу сказати, що він не тільки чудовий композитор, музикант, а й приголомшливий друг", - розповідала вона.
Софія Ротару в серпні 2022 року (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
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Під час написання матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram-сторінка Софії Ротару, газети "Бульвар" і "Киевские ведомости".