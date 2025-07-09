София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада: что сказала певица

В среду, 9 июля, умер Игорь Поклад. Его смерть всколыхнула все творческое сообщество Украины. Свои соболезнования выразила и София Ротару - одна из известнейших исполнительниц его песен.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
В Stories София Ротару опубликовала черно-белое фото Игоря Поклада.
"Игорь Поклад. Светлая память", - написала артистка.
Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада (скриншот)
"Еще школьницей я слышала, как исполняла его песни Ниночка Матвиенко. Потом мы с ним познакомились. И сегодня, положа руку на сердце, могу сказать, что он не только замечательный композитор, музыкант, но и потрясающий друг", - рассказывала она.
София Ротару в августе 2022 года (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Вас также может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница Софии Ротару, газеты "Бульвар" и "Киевские ведомости".