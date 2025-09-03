Святослав Вакарчук розчулив словами про маму: "Я дуже нею пишаюся"

Чим займається мама Вакарчука

Світлана живе у Львові. Вона творча особистість, хоча все життя працювала фізиком. Багато часу присвячувала малюванню і нині продовжує творити.

"Хтось може сказати, що це хобі, але я вважаю, що це більше, ніж хобі, адже в неї є виставки, альбоми, її знають у Львові й добре знають за його межами. У багатьох людей є її картини. Вона все життя була творчою людиною", - розповів артист.

Мама Вакарчука була однією з перших прихильниць "Океану Ельзи". Вона відвідувала концерти у Львові, включно з виступами в культовому клубі "Лялька" та на квартирниках.

Син завжди ділився з мамою музичними вподобаннями, зокрема обговорював свої перші захоплення гуртами "The Beatles", "Pink Floyd", "Led Zeppelin" та "Queen".

"І мені з нею дуже легко в цьому сенсі. Ми обговорюємо з нею і музику, і живопис, і літературу", - поділився він.

Вакарчук з мамою (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)​​​​​​​

Зворушливі слова про маму і тата

Святослав пишається досягненнями матері, яка продовжує вести активний спосіб життя: створює картини, відвідує вистави з друзями та концерти сина.

"Вона пройшла цю дорогу зі мною. От і тому я дуже нею пишаюсь і радію за неї. Їй уже дуже багато років, навіть як для мами. Але вона, тьфу-тьфу-тьфу, чудово виглядає", - сказав він.

У музиканта близькі стосунки з жінкою. Коли він приїздить до неї додому, то обов'язково відвідує майстерню.

"Я знаю, що треба подивитися на нові мамині роботи, поговорити, оцінити. Причому вона не чекає просто слів, що там дуже гарно все. Вона хоче критики, реального аналізу", - розповів він.

Музикант також додав, що завдячує батькам за свої досягнення. Він вперше за тривалий час згадав тата.

"Думаю, не менше половини всіх моїх досягнень у житті сьогодні - це заслуга моїх батьків: мами та тата, якого, на жаль, вже немає, але який дуже багато в мене вклав і зробив усе, щоб я міг проявити себе максимально", - поділився Вакарчук.