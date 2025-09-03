Святослав Вакарчук растрогал словами о маме: "Я очень ею горжусь"

Чем занимается мама Вакарчука

Светлана живет во Львове. Она творческая личность, хотя всю жизнь работала физиком. Много времени посвящала рисованию и сейчас продолжает творить.

"Кто-то может сказать, что это хобби, но я считаю, что это больше, чем хобби, ведь у нее есть выставки, альбомы, ее знают во Львове и хорошо знают за его пределами. У многих людей есть ее картины. Она всю жизнь была творческим человеком", - рассказал артист.

Мама Вакарчука была одной из первых поклонниц "Океану Ельзи". Она посещала концерты во Львове, включая выступления в культовом клубе "Лялька" и на квартирниках.

Сын всегда делился с мамой музыкальными предпочтениями, в частности обсуждал свои первые увлечения группами "The Beatles", "Pink Floyd", "Led Zeppelin" и "Queen".

"И мне с ней очень легко в этом смысле. Мы обсуждаем с ней и музыку, и живопись, и литературу", - поделился он.

Вакарчук с мамой (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Трогательные слова о маме и папе

Святослав гордится достижениями матери, которая продолжает вести активный образ жизни: создает картины, посещает спектакли с друзьями и концерты сына.

"Она прошла эту дорогу со мной. Вот и поэтому я очень ею горжусь и радуюсь за нее. Ей уже очень много лет, даже как для мамы. Но она, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно выглядит", - сказал он.

У музыканта близкие отношения с женщиной. Когда он приезжает к ней домой, то обязательно посещает мастерскую.

"Я знаю, что надо посмотреть на новые мамины работы, поговорить, оценить. Причем она не ждет просто слов, что там очень красиво все. Она хочет критики, реального анализа", - рассказал он.

Музыкант также добавил, что обязан родителям за свои достижения. Он впервые за долгое время вспомнил папу.

"Думаю, не менее половины всех моих достижений в жизни сегодня - это заслуга моих родителей: мамы и папы, которого, к сожалению, уже нет, но который очень много в меня вложил и сделал все, чтобы я мог проявить себя максимально", - поделился Вакарчук.