"Така схожа". Ольга Фреймут зачарувала рідкісними фото з донькою-копією

Ольга Фреймут 28 червня святкує 8-річчя донечки Євдокії. З нагоди свята колишня телеведуча потішила підписників рідкісними фото з дівчиною та залишила теплі слова привітання.
Користувачі одразу відзначили схожість між мамою та донькою. Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Фреймут.
Ольга поділилася щирими материнськими почуттями. Свою доньку вона вважає справжнім дивом, адже вона прийшла у світ в день, коли не стало її бабусі.
"А потім у твоїй дитячій пахло її парфумами, хоча вона у нашому будинку так і не встигла погостювати..." - пригадала вона.
Зіркова мама побажала іменинниці рости здоровою та щасливою. Вона зауважила, що дівчинка вирізняється мудрістю.
"Я завжди бачу в тобі неземне. А мудрість твоя, коли мені сумно, ти нагадуєш: "Мама, завтра настане новий день і буде сонечко!" Дякую, що ти моя. Нехай світ завжди буде лагідним до тебе. Будь здоровою і щасливою. Будь собою, навіть коли це стане викликом. Євдокія, з Днем народження", - написала вона.
Допис супроводжували ніжні фото з архіву, на яких проглядається неймовірна схожість між дівчатами.
Підписники долучилися до привітань. Багато хто також помітив схожість між Ольгою та Євдокією.
Нагадаємо, Ольга Фреймут одружена з колишнім генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком.
Пара також виховує сина Валерія. Також у ведучої є старша дочка Злата від стосунків з британцем Нілом.
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