"Такая похожая". Ольга Фреймут очаровала редкими фото с дочкой-копией

Ольга Фреймут 28 июня празднует 8-летие дочери Евдокии. По случаю праздника бывшая телеведущая порадовала подписчиков редкими фото с девушкой и оставила теплые слова поздравления.
Пользователи сразу отметили сходство между мамой и дочерью. Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Фреймут.
Ольга поделилась искренними материнскими чувствами. Свою дочь она считает настоящим чудом, ведь она пришла в мир в день, когда не стало ее бабушки.
"А потом в твоей детской пахло ее духами, хотя она в нашем доме так и не успела погостить..." - вспомнила она.
Звездная мама пожелала имениннице расти здоровой и счастливой. Она отметила, что девочка отличается мудростью.
"Я всегда вижу в тебе неземное. А мудрость твоя, когда мне грустно, ты напоминаешь: "Мама, завтра наступит новый день и будет солнышко!" Спасибо, что ты моя. Пусть мир всегда будет ласковым к тебе. Будь здоровой и счастливой. Будь собой, даже когда это станет вызовом. Евдокия, с Днем рождения", - написала она.
Публикацию сопровождали нежные фото из архива, на которых просматривается невероятное сходство.
Подписчики присоединились к поздравлениям. Многие также заметили сходство между Ольгой и Евдокией.
Напомним, Ольга Фреймут замужем за бывшим генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотком.
Пара также воспитывает сына Валерия. Кроме того, у ведущей есть старшая дочь Злата от отношений с британцем Нилом.
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