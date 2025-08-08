UA

"Це моє, я цього хочу!" Полякова вразила зухвалою піснею "Вкрала"

Оля Полякова (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Полякова представила нову пісню. Цей сміливий сингл про любов, яка не грає за правилами.

Що відомо про новий трек, розповідає РБК-Україна.

Полякова представила пісню "Вкрала"

Цей трек - другий після "Жінки з цікавим минулим" (саме з нього почалася співпраця співачки з командою авторів на чолі з Євгеном Тріпловим). І пісня "Вкрала" стала ще одним кроком до майбутнього альбому, над яким артистка вже активно працює.

Це трек про зухвалу відвертість жінки, яка не стримує себе у бажаннях і не боїться порушувати правила. 

"Вкрала" - це не лише про кохання, це про силу наміру, про те, коли ти по-справжньому відчуваєш: "Це моє, я цього хочу!". І не можеш, не хочеш собі відмовляти. Це про любов, яка не грає за правилами, правилами, які іноді треба порушувати", - розповіла Полякова.

 

"Успіх шоу "Дорослі дівчата" і всеукраїнський тур підтвердили: прийшов час змінити не лише форму, а й зміст. Оля змінилася, змінюється світ - і змінюються пісні. Але це не означає, що вона стане незрозумілою своїй аудиторії. Адже вона також змінюється разом із нею", - розповів Михайло Ясинський, менеджер і продюсер Полякової.

"Оля залишається людиною-святом, але сьогодні в ній звучить інший, більш жіночий, але так само харизматичний акорд - саме той, який глядачі полюбили в шоу "Дорослі дівчата".І я щасливий, що Євген Тріплов тонко це відчув. Це справді цікавий етап - і нам подобається, як усе навколо оновлюється, а ми - разом з усіма", - додав він.

 

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано матеріали від прес-служби Полякової.

