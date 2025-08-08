RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

"Это мое, я этого хочу!" Полякова поразила дерзкой песней "Вкрала"

Оля Полякова (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова представила новую песню. Этот смелый сингл о любви, которая не играет по правилам.

Что известно о новом треке, рассказывает РБК-Украина.

Полякова представила песню "Вкрала"

Этот трек - второй после "Жінки з цікавим минулим" (именно с него началось сотрудничество певицы с командой авторов во главе с Евгением Трипловым). И песня "Вкрала" стала еще одним шагом к будущему альбому, над которым артистка уже активно работает.

Это трек о дерзкой откровенности женщины, которая не сдерживает себя в желаниях и не боится нарушать правила.

"Вкрала" - это не только о любви, это о силе намерения, о том, когда ты по-настоящему чувствуешь: "Это мое, я этого хочу!" И не можешь, не хочешь себе отказывать. Это о любви, которая не играет по правилам, правилам, которые иногда надо нарушать", - рассказала Полякова.

 

"Успех шоу "Дорослі дівчата" и всеукраинский тур подтвердили: пришло время изменить не только форму, но и содержание. Оля изменилась, меняется мир - и меняются песни. Но это не значит, что она станет непонятной своей аудитории. Ведь она также меняется вместе с ней", - рассказал Михаил Ясинский, менеджер и продюсер Поляковой.

"Оля остается человеком-праздником, но сегодня в ней звучит другой, более женственный, но такой же харизматичный аккорд - именно тот, который зрители полюбили в шоу "Взрослые девушки", и я счастлив, что Евгений Триплов тонко это почувствовал. Это действительно интересный этап - и нам нравится, как все вокруг обновляется, а мы - вместе со всеми", - добавил он.

 

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы материалы от пресс-службы Поляковой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля ПоляковаНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаПесни