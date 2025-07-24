"Це стрьомно": співак-військовий з "Хейтспіч" розповів про службу і зізнався, чи боїться смерті

Що вокаліст "Хейтспіч" розповів про свою службу

За словами Дмитра, він ухвалив рішення про мобілізацію спонтанно і планово одночасно. Він вже давно цікавився темою безпілотних технологій.

"І мені друг мій, однокласник, нашепотів, що "якщо хочеш, то треба от вже йти". І я сильно не думаючи, в принципі, буквально в тих же днях, як тільки від нього почув, мабуть, наступного дня подався", - пояснив артист.

Коли він мобілізувався, то вже розумів, що творчість піде "на потім". Військовий зазначив, що зараз є більш важливі речі, які для нього в пріоритеті.

"Працюю, щось літаємо, щось робимо... Я дуже надовго застряг на етапі якраз тренувань і навчань, бо це все-таки ще новий напрямок. І тому дуже багато чого треба, от в процесі дороблюється, донавчаються всі в цьому процесі, хто включений. Тому в мене це дуже довго тягнулося", - розповів Однороженко про свою службу.

І нині він вже може говорити про те, що виконує певні бойові задачі. Дмитро також зазначив, що почав інакше ставитися до своєї публічності.

Співак-військовий розповів, чому встав на захист країни (скріншот)

"Є певні стримуючі фактори, бо ти тепер думаєш не то, що ти просто якийсь там інді-артист і просто балакуча голова. А тепер ти ще й представник еліти, представник найпрогресивнішого полку. І тому, по суті, зараз я в авангарді цієї історії, не побоюсь сказати. Це такий якийсь насправді вайб, щось середнє між військовою структурою і якоюсь такою, знаєш, IT-компанією, яка втілює якісь рішення новітні", - пояснив він.

"Те, що ти підвищуєш для себе небезпеку, куди б ти не йшов, ким би ти не ставав, в плані своєї роботи безпосередньої, це абсолютний факт. Те, що це абсолютно непорівнянні речі, коли ти працюєш десь на перших лініях - це також факт", - також зазначив співак.

Однороженко розповів, що він боявся за свою безпеку. Але в цьому немає нічого поганого, зауважив співак.

"Це стрьомно. Ну, це притаманно всім людям. І це абсолютно здорова й адекватна історія, коли ти за це переймаєшся. За це треба прийматися. Добре, коли ти приймаєшся за це, бо, як кажуть в висотних роботах, якщо висотник не боїться висоти, то йому треба вже або на пенсію, або у відпустку", - сказав Дмитро.