"Это стремно": певец-военный из "Хейтспіч" рассказал о службе и признался, боится ли смерти

Что вокалист "Хейтспіч" рассказал о своей службе

По словам Дмитрия, он принял решение о мобилизации спонтанно и планово одновременно. Он уже давно интересовался темой беспилотных технологий.

"И мне друг мой, одноклассник, нашептал, что "если хочешь, то надо вот уже идти". И я сильно не думая, в принципе, буквально в тех же днях, как только от него услышал, видимо, на следующий день подался", - пояснил артист.

Когда он мобилизовался, то уже понимал, что творчество уйдет "на потом". Военный отметил, что сейчас есть более важные вещи, которые для него в приоритете.

"Работаю, что-то летаем, что-то делаем... Я очень надолго застрял на этапе как раз тренировок и учений, потому что это все-таки еще новое направление. И поэтому очень многое надо, вот в процессе дорабатывается, дообучаются все в этом процессе, кто включен. Поэтому у меня это очень долго тянулось", - рассказал Однороженко о своей службе.

И сейчас он уже может говорить о том, что выполняет определенные боевые задачи. Дмитрий также отметил, что начал иначе относиться к своей публичности.

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"Есть определенные сдерживающие факторы, потому что ты теперь думаешь не то, что ты просто какой-то там инди-артист и просто говорящая голова. А теперь ты еще и представитель элиты, представитель самого прогрессивного полка. И поэтому, по сути, сейчас я в авангарде этой истории, не побоюсь сказать. Это такой какой-то на самом деле вайб, что-то среднее между военной структурой и какой-то такой, знаешь, IT-компанией, которая воплощает какие-то решения новейшие", - пояснил он.

"То, что ты повышаешь для себя опасность, куда бы ты ни шел, кем бы ты ни становился, в плане своей работы непосредственной, это абсолютный факт. То, что это абсолютно несравнимые вещи, когда ты работаешь где-то на первых линиях - это также факт", - также отметил певец.

Однороженко рассказал, что он боялся за свою безопасность. Но в этом нет ничего плохого, отметил певец.

"Это стремно. Ну, это присуще всем людям. И это абсолютно здоровая и адекватная история, когда ты за это переживаешь. За это надо приниматься. Хорошо, когда ты принимаешься за это, потому что, как говорят в высотных работах, если высотник не боится высоты, то ему нужно уже или на пенсию, или в отпуск", - сказал Дмитрий.