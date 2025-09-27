UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Яценко з хору "Гомін" довів до сліз піснею про Київ (відео)

Вадим Яценко (фото: instagram.com/hominchoir)
Автор: Поліна Іваненко

У Києві відбувся концерт популярного хору "Гомін", який підкорив українців "вірусними" відео. Під час виступу соліст колективу Вадим Яценко виконав пісню "Києве мій" та не стримував емоції.

Як повідомляє РБК-Україна, відео з щемливим моментом на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Соня Кошкіна.

Як виступив хор "Гомін"

На опублікованих кадрах видно, як Яценко виконує рядки з культової пісні композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, яку було створено у 1962 році. Соліст розчулено витирав сльози та зірвав овації.

"Під "Києве мій" плакала більша частина зали. Включно з самим Вадимом Яценком. Там неможливо було по-іншому. Настільки це щиро, сильно, про велику любов, яка піснею переходить від покоління до покоління. Була вчора дуже щасливою", - написала Кошкіна.

Виконання пісні про Київ вразило і користувачів. У коментарях під відео вони пишуть:

  • "Чудово! Я не киянка, але плакала, немов скажена. Це і моє місто, що з'єднує всіх українців"
  • "Знаєте, коли спів Вадима доводить до сліз, то це шедевр, його просто треба відчути, на жаль не всім дано. "Гомін", ви заполонили наші душі, ми вас любимо і слухаємо кожного дня"
  • "Обожнюю! Така щира, душевна і харизматична людина"
  • "Дуже душевно, щиро, без пафосу"
  • "Які вони талановиті!! Браво!".

 

Що відомо про хор "Гомін"

Художнім керівником колективу є Вадим Яценко - лауреат всеукраїнських конкурсів і виконавець, чиї емоційні виступи неодноразово ставали вірусними у соцмережах. Хор "Гомін" відомий сучасними інтерпретаціями класичних творів і активною участю в культурному житті України.

Нещодавно Євген Рибчинський висловився щодо скандалу з хором "Гомін", який без дозволу виконав твори його батька.

"Це недопрацювання не тих, хто співає, а тих, хто керує. Це ж муніципальний хор. Він не належить тому хлопцю Вадіку, який співає. Яценко просто виконавець, причому блискучий виконавець", - зазначив він і додав, що конфлікт вже вирішено.

 

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу