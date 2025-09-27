Яценко из хора "Гомін" довел до слез песней о Киеве (видео)

В Киеве состоялся концерт популярного хора "Гомін", который покорил украинцев "вирусными" видео. Во время выступления солист коллектива Вадим Яценко исполнил песню "Києве мій" и не сдерживал эмоции.
Как сообщает РБК-Украина, видео с трогательным моментом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Соня Кошкина.
На опубликованных кадрах видно, как Яценко исполняет строки из культовой песни композитора Игоря Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко, которая была создана в 1962 году. Солист растроганно вытирал слезы и сорвал овации.
"Под "Києве мій" плакала большая часть зала. Включая самого Вадима Яценко. Там невозможно было по-другому. Настолько это искренне, сильно, о большой любви, которая песней переходит от поколения к поколению. Была вчера очень счастливой", - написала Кошкина.
Исполнение песни о Киеве поразило и пользователей. В комментариях под видео они пишут:
Художественным руководителем коллектива является Вадим Яценко - лауреат всеукраинских конкурсов и исполнитель, чьи эмоциональные выступления неоднократно становились вирусными в соцсетях. Хор "Гомон" известен современными интерпретациями классических произведений и активным участием в культурной жизни Украины.
Недавно Евгений Рыбчинский высказался относительно скандала с хором "Гомін", который без разрешения исполнил произведения его отца.
"Это недоработки не тех, кто поет, а тех, кто руководит. Это же муниципальный хор. Он не принадлежит тому парню Вадику, который поет. Яценко просто исполнитель, причем блестящий исполнитель", - отметил он и добавил, что конфликт уже решен.
