Яценко из хора "Гомін" довел до слез песней о Киеве (видео)

Как выступил хор "Гомін"

На опубликованных кадрах видно, как Яценко исполняет строки из культовой песни композитора Игоря Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко, которая была создана в 1962 году. Солист растроганно вытирал слезы и сорвал овации.

"Под "Києве мій" плакала большая часть зала. Включая самого Вадима Яценко. Там невозможно было по-другому. Настолько это искренне, сильно, о большой любви, которая песней переходит от поколения к поколению. Была вчера очень счастливой", - написала Кошкина.

Исполнение песни о Киеве поразило и пользователей. В комментариях под видео они пишут:

"Замечательно! Я не киевлянка, но плакала, словно бешеная. Это и мой город, соединяющий всех украинцев"

"Знаете, когда пение Вадима доводит до слез, то это шедевр, его просто надо почувствовать, к сожалению не всем дано. "Гомон", вы заполонили наши души, мы вас любим и слушаем каждый день"

"Обожаю! Такой искренний, душевный и харизматичный человек"

"Очень душевно, искренне, без пафоса"

"Какие они талантливые!!! Браво!".

Что известно о хоре "Гомін"

Художественным руководителем коллектива является Вадим Яценко - лауреат всеукраинских конкурсов и исполнитель, чьи эмоциональные выступления неоднократно становились вирусными в соцсетях. Хор "Гомон" известен современными интерпретациями классических произведений и активным участием в культурной жизни Украины.

Недавно Евгений Рыбчинский высказался относительно скандала с хором "Гомін", который без разрешения исполнил произведения его отца.

"Это недоработки не тех, кто поет, а тех, кто руководит. Это же муниципальный хор. Он не принадлежит тому парню Вадику, который поет. Яценко просто исполнитель, причем блестящий исполнитель", - отметил он и добавил, что конфликт уже решен.