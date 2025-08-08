UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

"Українські 50 відтінків". Провокаційний тизер трилера з Дантесом підірвав мережу (відео)

Кадр зі зйомок фільму "Всі відтінки спокуси"
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі з’явився перший тизер нового еротичного трилера "Всі відтінки спокуси", який вже встиг викликати ажіотаж серед глядачів. Головну роль у фільмі зіграв співак Володимир Дантес, для якого це кінодебют.

Детальніше дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.

Про що фільм "Всі відтінки спокуси"

Це чуттєва історія про жіночу силу, зраду, залежність і помсту, де переплітаються містика, еротика та психологічне напруження.

Стрічка обіцяє глядачам неочікуваний фінал, що залишає по собі післясмак таємниці.

Головні ролі у фільмі виконали Володимир Дантес і Олена Лавренюк. 

 

Кадри зі зйомок фільму "Всі відтінки спокуси"

У фільмі також знялися Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна, Даніель Салем та інші. Режисеркою стала Ірина Громозда ("Схованки", "Кава з кардамоном").

Дія картини відбувається у Лемберзі 1897 року, а сюжет обертається навколо героїні Амелії Крижевської-Зег, яка повертається до родинного маєтку з мрією про нове життя. Однак дім дитинства поступово стає пасткою…

Трейлер фільму "Всі відтінки спокуси" вже доступний - переглянути його можна нижче:

 

Реакція мережі

Після публікації тизеру соцмережі буквально вибухнули.

  • Вааау
  • Всьо, готова залишити дітей вдома і йти в кіно
  • Нічого собі, Володимир. Може ви почнете ще записувати дарк аудіокнижки?
  • Дантес такий переконливий спокусник
  • Найближчим часом чекає Дантеса номінація на Оскар
  • Воу! Як цікаво і гаряче
  • Це пожежа! Це підпал!
  • Це походу будуть українські 50 відтінків
  • Ох уж цей хижий Дантес

Кадр зі зйомок фільму "Всі відтінки спокуси"

Та на цьому співпраця Дантеса й Лавренюк не завершилась. У стрічці "Граф Дракула. Історія кохання" вони озвучили головних героїв - Дракула та його кохану. Для Дантеса це вже другий досвід озвучення “графських” персонажів.

"Я в цілому задумуюсь над тим, щоб озвучувати тільки графів, більше нікого", - жартома зізнається Володимир.

Олена Лавренюк, своєю чергою, зазначила, що дубляж став для неї новим, але близьким досвідом.

"Моя героїня багатогранна: ніжна, пристрасна, емоційна. Цей образ мені дуже відгукнувся”, - зізналась вона.

Володимир Дантес і Олена Лавренюк (фото: пресслужба)

Новий фільм про легендарного вампіра - це переосмислення класичної історії про Дракулу.

Головну роль виконав Калеб Лендрі Джонс (лауреат Канн), а серед зіркового касту також Крістоф Вальц і Зої Блю. Режисер стрічки - Люк Бессон.

"Граф Дракула. Історія кохання" вийде у прокат 7 серпня 2025 року. 

 

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ДантесфильмыЗірки шоу-бізнесу