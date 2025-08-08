"Українські 50 відтінків". Провокаційний тизер трилера з Дантесом підірвав мережу (відео)

У мережі з’явився перший тизер нового еротичного трилера "Всі відтінки спокуси", який вже встиг викликати ажіотаж серед глядачів. Головну роль у фільмі зіграв співак Володимир Дантес, для якого це кінодебют.
Це чуттєва історія про жіночу силу, зраду, залежність і помсту, де переплітаються містика, еротика та психологічне напруження.
Стрічка обіцяє глядачам неочікуваний фінал, що залишає по собі післясмак таємниці.
Головні ролі у фільмі виконали Володимир Дантес і Олена Лавренюк.
У фільмі також знялися Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна, Даніель Салем та інші. Режисеркою стала Ірина Громозда ("Схованки", "Кава з кардамоном").
Дія картини відбувається у Лемберзі 1897 року, а сюжет обертається навколо героїні Амелії Крижевської-Зег, яка повертається до родинного маєтку з мрією про нове життя. Однак дім дитинства поступово стає пасткою…
Після публікації тизеру соцмережі буквально вибухнули.
Та на цьому співпраця Дантеса й Лавренюк не завершилась. У стрічці "Граф Дракула. Історія кохання" вони озвучили головних героїв - Дракула та його кохану. Для Дантеса це вже другий досвід озвучення “графських” персонажів.
"Я в цілому задумуюсь над тим, щоб озвучувати тільки графів, більше нікого", - жартома зізнається Володимир.
Олена Лавренюк, своєю чергою, зазначила, що дубляж став для неї новим, але близьким досвідом.
"Моя героїня багатогранна: ніжна, пристрасна, емоційна. Цей образ мені дуже відгукнувся”, - зізналась вона.
Новий фільм про легендарного вампіра - це переосмислення класичної історії про Дракулу.
Головну роль виконав Калеб Лендрі Джонс (лауреат Канн), а серед зіркового касту також Крістоф Вальц і Зої Блю. Режисер стрічки - Люк Бессон.
"Граф Дракула. Історія кохання" вийде у прокат 7 серпня 2025 року.
