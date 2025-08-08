"Українські 50 відтінків". Провокаційний тизер трилера з Дантесом підірвав мережу (відео)

Про що фільм "Всі відтінки спокуси"

Це чуттєва історія про жіночу силу, зраду, залежність і помсту, де переплітаються містика, еротика та психологічне напруження.

Стрічка обіцяє глядачам неочікуваний фінал, що залишає по собі післясмак таємниці.

Головні ролі у фільмі виконали Володимир Дантес і Олена Лавренюк.

Кадри зі зйомок фільму "Всі відтінки спокуси"

У фільмі також знялися Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна, Даніель Салем та інші. Режисеркою стала Ірина Громозда ("Схованки", "Кава з кардамоном").

Дія картини відбувається у Лемберзі 1897 року, а сюжет обертається навколо героїні Амелії Крижевської-Зег, яка повертається до родинного маєтку з мрією про нове життя. Однак дім дитинства поступово стає пасткою…

Трейлер фільму "Всі відтінки спокуси" вже доступний - переглянути його можна нижче:

Реакція мережі

Після публікації тизеру соцмережі буквально вибухнули.

Вааау

Всьо, готова залишити дітей вдома і йти в кіно

Нічого собі, Володимир. Може ви почнете ще записувати дарк аудіокнижки?

Дантес такий переконливий спокусник

Найближчим часом чекає Дантеса номінація на Оскар

Воу! Як цікаво і гаряче

Це пожежа! Це підпал!

Це походу будуть українські 50 відтінків

Ох уж цей хижий Дантес

Кадр зі зйомок фільму "Всі відтінки спокуси"

Та на цьому співпраця Дантеса й Лавренюк не завершилась. У стрічці "Граф Дракула. Історія кохання" вони озвучили головних героїв - Дракула та його кохану. Для Дантеса це вже другий досвід озвучення “графських” персонажів.

"Я в цілому задумуюсь над тим, щоб озвучувати тільки графів, більше нікого", - жартома зізнається Володимир.

Олена Лавренюк, своєю чергою, зазначила, що дубляж став для неї новим, але близьким досвідом.

"Моя героїня багатогранна: ніжна, пристрасна, емоційна. Цей образ мені дуже відгукнувся”, - зізналась вона.

Володимир Дантес і Олена Лавренюк (фото: пресслужба)

Новий фільм про легендарного вампіра - це переосмислення класичної історії про Дракулу.

Головну роль виконав Калеб Лендрі Джонс (лауреат Канн), а серед зіркового касту також Крістоф Вальц і Зої Блю. Режисер стрічки - Люк Бессон.

"Граф Дракула. Історія кохання" вийде у прокат 7 серпня 2025 року.