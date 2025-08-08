RU

"Украинские 50 оттенков". Провокационный тизер триллера с Дантесом взорвал сеть (видео)

Кадр со съемок фильма "Все оттенки соблазна"
Автор: Иванна Пашкевич

В сети появился первый тизер нового эротического триллера "Всі відтінки спокуси", который уже успел вызвать ажиотаж среди зрителей. Главную роль в фильме сыграл певец Владимир Дантес, для которого это кинодебют.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

О чем фильм "Всі відтінки спокуси"

Это чувственная история о женской силе, предательстве, зависимости и мести, где переплетаются мистика, эротика и психологическое напряжение.

Лента обещает зрителям неожиданный финал, оставляющий послевкусие тайны.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Дантес и Елена Лавренюк.

 

Кадры со съемок фильма "Всі відтінки спокуси"

В фильме также снялись Оксана Черкашина, Елена Хохлаткина, Даниэль Салем и другие. Режиссером стала Ирина Громозда ("Тайники", "Кофе с кардамоном").

Действие картины происходит в Лемберге в 1897 году, а сюжет вращается вокруг героини Амелии Крижевской-Зег, которая возвращается в семейное поместье с мечтой о новой жизни. Однако дом детства постепенно становится ловушкой...

Трейлер фильма "Всі відтінки спокуси" уже доступен - посмотреть его можно ниже:

 

Реакция сети

После публикации тизера соцсети буквально взорвались.

  • Вааау
  • Всьо, готова залишити дітей вдома і йти в кіно
  • Нічого собі, Володимир. Може ви почнете ще записувати дарк аудіокнижки?
  • Дантес такий переконливий спокусник
  • Найближчим часом чекає Дантеса номінація на Оскар
  • Воу! Як цікаво і гаряче
  • Це пожежа! Це підпал!
  • Це походу будуть українські 50 відтінків
  • Ох уж цей хижий Дантес

Кадр со съемок фильма "Всі відтінки спокуси"

Но на этом сотрудничество Дантеса и Лавренюк не завершилось. В фильме "Граф Дракула. История любви" они озвучили главных героев - Дракула и его возлюбленную. Для Дантеса это уже второй опыт озвучивания "графских" персонажей.

"Я в целом задумываюсь над тем, чтобы озвучивать только графов, больше никого", - в шутку признается Владимир.

Елена Лавренюк, в свою очередь, отметила, что дубляж стал для нее новым, но близким опытом.

"Моя героиня многогранна: нежная, страстная, эмоциональная. Этот образ мне очень откликнулся", - призналась она.

Владимир Дантес и Елена Лавренюк (фото: пресс-служба)

Новый фильм о легендарном вампире - это переосмысление классической истории о Дракуле.

Главную роль исполнил Калеб Лэндри Джонс (лауреат Канн), а среди звездного каста также Кристоф Вальц и Зои Блю. Режиссер ленты - Люк Бессон.

"Граф Дракула. История любви" выйдет в прокат 7 августа 2025 года.

 

