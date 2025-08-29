YAKTAK пояснив участь у концерті в день загибелі киян і перепросив

YAKTAK пояснив, чому не скасував концерт 28 серпня

За його словами, концерт був благодійним, його мета - збір коштів для військового госпіталю, де перебувають поранені українські захисники.

Метою організаторів було зібрати 200 тисяч гривень, проте вдалося зібрати 504 тисячі гривень.

"Сьогодні, 28 серпня, у Софіївській Борщагівці відбувся благодійний концерт за участю різних артистів, серед яких був і я. Ми не скасували свою участь, оскільки виступ проводився з метою збору на військовий госпіталь, де перебувають поранені Герої", - зазначив YAKTAK.

Він також наголосив, що вхід на концерт був безплатним, щоб зібрати якомога більше донатів.

"Ми в жодному разі не хотіли зачепити чиїсь почуття, ми щиро перепрошуємо. Ми завжди пам'ятаємо, що єдині, завдяки кому можемо жити - це Сили Оборони України", - додав артист.

Також YAKTAK повідомив, що концерт, запланований на 29 серпня в Києві, було скасовано вранці того ж дня після офіційного оголошення Дня жалоби.

Зібрані на благодійному виступі кошти передадуть військовому госпіталю. Артист додав, що команда долучила і власну фінансову підтримку.

