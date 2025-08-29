YAKTAK объяснил участие в концерте в день гибели киевлян и попросил прощения

YAKTAK объяснил, почему не отменил концерт 28 августа

По его словам, концерт был благотворительным, его цель - сбор средств для военного госпиталя, где находятся раненые украинские защитники.

Целью организаторов было собрать 200 тысяч гривен, однако удалось собрать 504 тысяч гривен.

"Сегодня, 28 августа, в Софиевской Борщаговке состоялся благотворительный концерт с участием разных артистов, среди которых был и я. Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью собрания на военный госпиталь, где находятся раненые Герои", - отметил YAKTAK.

Он также подчеркнул, что вход на концерт был бесплатным, чтобы собрать как можно больше донатов.

"Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне приносим свои извинения. Мы всегда помним, что единственные, благодаря кому можем жить - это Силы Обороны Украины", - добавил артист.

Также YAKTAK сообщил, что концерт, запланированный на 29 августа в Киеве, был отменен утром того же дня после официального объявления Дня траура.

Собранные на благотворительном выступлении средства передадут военному госпиталю. Артист добавил, что команда присоединила и собственную финансовую поддержку.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)