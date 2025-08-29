RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

YAKTAK объяснил участие в концерте в день гибели киевлян и попросил прощения

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Автор: Катерина Собкова

Украинский артист YAKTAK (настоящее имя - Ярослав Карпук) прокомментировал свое участие в благотворительном концерте, который остановили 28 августа в Софиевской Борщаговке, в день массированного ракетного обстрела Киева, в результате которого погибли десятки человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

YAKTAK объяснил, почему не отменил концерт 28 августа

По его словам, концерт был благотворительным, его цель - сбор средств для военного госпиталя, где находятся раненые украинские защитники.

Целью организаторов было собрать 200 тысяч гривен, однако удалось собрать 504 тысяч гривен.

"Сегодня, 28 августа, в Софиевской Борщаговке состоялся благотворительный концерт с участием разных артистов, среди которых был и я. Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью собрания на военный госпиталь, где находятся раненые Герои", - отметил YAKTAK.

Он также подчеркнул, что вход на концерт был бесплатным, чтобы собрать как можно больше донатов.

"Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне приносим свои извинения. Мы всегда помним, что единственные, благодаря кому можем жить - это Силы Обороны Украины", - добавил артист.

Также YAKTAK сообщил, что концерт, запланированный на 29 августа в Киеве, был отменен утром того же дня после официального объявления Дня траура.

Собранные на благотворительном выступлении средства передадут военному госпиталю. Артист добавил, что команда присоединила и собственную финансовую поддержку.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Напомним, в результате обстрела Киева в ночь на 28 августа погибли более 20 человек. В столице 29 августа объявлен днем траура.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса