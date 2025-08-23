Не зраджує "традиції": Каменських відзначилася російськими піснями на гастролях у США (відео)

Як співачка відзначилася російськими піснями

Так, Настя виступила в Маямі на концерті. Вона вийшла на сцену з програмою, в якій були не лише треки українською чи англійською.

І вже з'явилося фото "програми", з якою виступала Настя. Його показала Lina Luna - ця співачка брала участь у заході разом з Каменських. Можна побачити, що зірка не відмовилася від російськомовних версій треків "Червоне вино" та "Це є моя ніч" (хоча вже представила перекладені пісні українською).

Що співала Каменських у США (скріншот)

Сама Каменських не показувала уривки з вечірки в Stories, але гості та учасники заходу охоче ділилися враженнями в соцмережах. І, як можна почути на відео, Настя дійсно співала російською.

Чому Каменських не відмовляється від російських пісень

Це вже не перший виступ співачки після початку повномасштабної війни, коли вона виходить на сцену зі старими хітами російською. Артистка не зраджує "традиції" - в Україні вона співає українською, а за кордоном - іншими мовами. При цьому сама Каменських не вважає, що в цьому є щось погане.

"У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. Звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що у мене є чітка позиція і я все показую своїми діями", - казала Настя у 2024 році.

Але ще у 2022 році позиція зірки була категоричною. Тоді вона казала, що не буде виконувати треки російською навіть після перемоги України.