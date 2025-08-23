Не изменяет "традициям": Каменских отметилась русскими песнями на гастролях в США (видео)

Как певица отметилась русскими песнями

Так, Настя выступила в Майами на концерте. Она вышла на сцену с программой, в которой были не только треки на украинском или английском.

И уже появилось фото "программы", с которой выступала Настя. Его показала Lina Luna - эта певица участвовала в мероприятии вместе с Каменских. Можно увидеть, что звезда не отказалась от русскоязычных версий треков "Красное вино" и "Это моя ночь" (хотя уже представила переведенные песни на украинский).

Что пела Каменских в США (скриншот)

Сама Каменских не показывала отрывки с вечеринки в Stories, но гости и участники мероприятия охотно делились впечатлениями в соцсетях. И, как можно услышать на видео, Настя действительно пела на русском.

Почему Каменских не отказывается от русских песен

Это уже не первое выступление певицы после начала полномасштабной войны, когда она выходит на сцену со старыми хитами на русском. Артистка не изменяет "традициям" - в Украине она поет на украинском, а за границей - на других языках. При этом сама Каменских не считает, что в этом есть что-то плохое.

"У меня украиноязычная программа. У меня есть песни на русском языке, мои песни. Конечно, я их буду исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю. Это моя история. Я не вижу в этом ничего такого криминального. Мне кажется, что самое главное, что у меня есть четкая позиция и я все показываю своими действиями", - говорила Настя в 2024 году.

Но еще в 2022 году позиция звезды была категоричной. Тогда она говорила, что не будет исполнять треки на русском даже после победы Украины.