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Топ причесок популярных инста-блогеров, которые легко повторить в домашних условиях

Автор: Татьяна Турчаникова

Какие укладки и прически лучше всего смотрятся на фото в Instagram? Они пользуются популярностью у топовых блогеров, потому что с ними легко выглядеть на все сто процентов!

Стилист Файила Эспиби в свое блоге в Instagram показала такие укладки и рассказала, как носить такие этим летом.

Самые топовые прически Инстаграм, которые легко повторить дома

  • Легкие / небрежные локоны - самая популярная укладка. Забудьте о структурированных / упругих колечках.

  • Челка (прямая густая или на две стороны) - летнее прочтение стрижки шегги.

  • Гладкий тугой или небрежный пучок с выбивающимися прядями - версия вечерней укладки на теплые дни.

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  • Конский хвост, преимущественно низкий, перехвачен лентами или косынкой, - тренд с прошлого сезона.

Пряди / косички у лица - отсылка к стилистике 90-х годов - актуальная тема с прошлого года.

Распущенные волосы, убранные под косынку - интересный способ выглядеть ярко и небанально этим летом.

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Волосы, собранные в крабик, - долгоиграющий комфортный и практичный тренд, особенно - для обладательниц длинных волос.

Классическая коса, перехваченная жгутами/резинками у основания и кончиков волос.

Такие прически отлично смотрятся на фото в Инстаграм (фото: instagram.com/faila_spb)

Обратите внимание! Коса, украшенная жгутами по всей длине роста волос, в этом сезоне не так актуальна, как была в прошлом.

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