Топ причесок популярных инста-блогеров, которые легко повторить в домашних условиях

Какие укладки и прически лучше всего смотрятся на фото в Instagram? Они пользуются популярностью у топовых блогеров, потому что с ними легко выглядеть на все сто процентов!
Стилист Файила Эспиби в свое блоге в Instagram показала такие укладки и рассказала, как носить такие этим летом.
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Пряди / косички у лица - отсылка к стилистике 90-х годов - актуальная тема с прошлого года.
Распущенные волосы, убранные под косынку - интересный способ выглядеть ярко и небанально этим летом.
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Волосы, собранные в крабик, - долгоиграющий комфортный и практичный тренд, особенно - для обладательниц длинных волос.
Классическая коса, перехваченная жгутами/резинками у основания и кончиков волос.
Такие прически отлично смотрятся на фото в Инстаграм (фото: instagram.com/faila_spb)
Обратите внимание! Коса, украшенная жгутами по всей длине роста волос, в этом сезоне не так актуальна, как была в прошлом.
Раньше Андре Тан показал топ летних образов на примере голливудской суперзвезды Хайли Бибер.