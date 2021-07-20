RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

Автор: Тетяна Турчанікова

Які укладання і зачіски найкраще виглядають на фото в Instagram? Вони користуються популярністю у топових блогерів, тому що з ними легко виглядати на всі сто відсотків!

Стиліст Файіла Еспібі в своєму блозі в Instagram показала ці укладання та розповіла, як краще такі носити.

Самі топові зачіски Instagram, які легко повторити вдома

  • Легкі / недбалі локони - найпопулярніше укладання. Забудьте про структуровані / пружні кільця.

  • Чубчик (прямий, густий, або на дві сторони) - літнє прочитання стрижки шеггі.

  • Гладкий тугий або недбалий пучок з пасмами, що вибиваються, версія вечірнього укладання на теплі дні.

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

  • Кінський хвіст, переважно низький, перехоплений стрічками або косинкою, - тренд з минулого сезону.

Пасма / косички біля лиця - відсилання до стилістики 90-х років, актуальна тема з минулого року.

Розпущене волосся, прибране під косинку - цікавий спосіб виглядати яскраво і небанально цього літа.

Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо

Волосся, зібране в крабик, - довгограючий комфортний і практичний тренд, особливо - для власниць довгого волосся.

Класична коса, перехоплена джгутами / гумками біля основи і кінчиків волосся.

Такі зачіски відмінно виглядають на фото в Instagram (фото: instagram.com/faila_spb)

Зверніть увагу! Коса, прикрашена джгутами по всій довжині росту волосся, в цьому сезоні не так актуальна, як була в минулому.

Раніше Андре Тан показав топ літніх образів на прикладі голлівудської суперзірки Хайлі Бібер.

Читайте LITE в Google News
стильприческамодаинстаграмстилист