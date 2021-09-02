Нет безопасного пластика: нутрициолог назвала, из какой посуды точно нельзя есть

Когда речь идет о здоровом питании, важно не только есть полезную и чистую от химикатов еду, но и готовить ее в безопасной для организма человека посуде.
Специалист по питанию, нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram рассказала, что пластик не бывает безопасным, а вот стеклянная посуда вполне допустима на каждой кухне.
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Пластик
Не существует безопасного пластика. Бутылочки, одноразовая посуда, крышки на стаканчиках, трубочки и прочее - загрязняют окружающую среду, так и вызывают различные заболевания. Особенно опасен нагретый пластик. Доказана корреляция с онкозаболеваниями.
Так какую же посуду безопасно держать в доме? (фото: pexels.com)
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1. Чугун
Старый добрый чугун. Безопасное покрытие, которое при правильном использовании может стать антипригарным. Избегаем китайский чугун.
2. Стекло
Качественное (не китайское) стекло без цвета, максимально прозрачное. Чашки, миски, формы для запекания, заварочные чайники и даже сковороды.
3. Сталь 18/10
Высококлассная нержавеющая сталь - один из самых безопасных материалов для готовки.
4. Глиняная, фарфоровая и эмалированная посуда.
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