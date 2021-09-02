Немає безпечного пластику: нутриціолог назвала, з якого посуду точно не можна їсти

Коли мова йде про здорове харчування, важливо не тільки їсти корисну і чисту від хімікатів їжу, а й готувати її в безпечному для організму людини посуді.
Фахівець з харчування, Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram розповіла, що пластик не буває безпечним, а ось скляний посуд цілком допустимий на кожній кухні.
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Пластик
Не існує безпечного пластику. Пляшечки, одноразовий посуд, кришки на стаканчиках, трубочки та інше - забруднюють навколишнє середовище і викликають різні захворювання. Особливо небезпечний нагрітий пластик. Доведено кореляція з онкозахворюваннями.
Так який же посуд безпечно тримати в будинку? (фото: pexels.com)
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1. Чавун
Старий добрий чавун. Безпечне покриття, яке при правильному використанні може стати антипригарним. Уникаємо китайський чавун.
2. Стекла
Якісне (не китайське) скло без кольору, максимально прозоре. Чашки, миски, форми для запікання, заварювальні чайники і навіть сковороди.
3. Сталь 18/10
Висококласна нержавіюча сталь - один з найбезпечніших матеріалів для готування.
4. Глиняний, порцеляновий і емальований посуд.
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