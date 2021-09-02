Немає безпечного пластику: нутриціолог назвала, з якого посуду точно не можна їсти

З якого посуду безпечно їсти (фото: pexels.com)

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Який посуд є небезпечним для здоров'я

Пластик

Не існує безпечного пластику. Пляшечки, одноразовий посуд, кришки на стаканчиках, трубочки та інше - забруднюють навколишнє середовище і викликають різні захворювання. Особливо небезпечний нагрітий пластик. Доведено кореляція з онкозахворюваннями.

Бамбук склеюється небезпечними речовинами.

склеюється небезпечними речовинами. Алюміній викликає порушення мозку і нейровоспаления.

викликає порушення мозку і нейровоспаления. Шкідливі речовини з подряпаної і пошкодженої посуду протікають в їжу. Додамо посуд з гранітною крихтою, дешевим керамічним покриттям, в якому, крім кераміки, небезпечні речовини.

дешевим керамічним покриттям, в якому, крім кераміки, небезпечні речовини. Меламін. Цікаво, як його використовують у виробництві дитячого посуду бренди зі світовим ім'ям. У складі меламіну формальдегід, який розчиняється і з їжею потрапляє в організм. Це серйозна отрута, які вражає шлунково-кишковий тракт, нервову систему і дихальні шляхи. Також в меламіновий посуд додають азбест, що провокує онкологію.

Цікаво, як його використовують у виробництві дитячого посуду бренди зі світовим ім'ям. У складі меламіну формальдегід, який розчиняється і з їжею потрапляє в організм. Це серйозна отрута, які вражає шлунково-кишковий тракт, нервову систему і дихальні шляхи. Також в меламіновий посуд додають азбест, що провокує онкологію. Посуд з глазур'ю (емаль, кераміка), золотим напиленням, милими малюнками іноді містить свинець і кадмій (особливо китайський).

(емаль, кераміка), золотим напиленням, милими малюнками іноді містить свинець і кадмій (особливо китайський). Тефлон. Вже знають всі? Ціна того, що млинці відскакують від сковороди - підвищення канцерогенного фону організму. Будь-яке антипригарне покриття є небезпечним.

Так який же посуд безпечно тримати в будинку? (фото: pexels.com)

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З якого посуду безпечно їсти і на якому посуді готувати?

1. Чавун

Старий добрий чавун. Безпечне покриття, яке при правильному використанні може стати антипригарним. Уникаємо китайський чавун.

2. Стекла

Якісне (не китайське) скло без кольору, максимально прозоре. Чашки, миски, форми для запікання, заварювальні чайники і навіть сковороди.

3. Сталь 18/10

Висококласна нержавіюча сталь - один з найбезпечніших матеріалів для готування.

4. Глиняний, порцеляновий і емальований посуд.