Бледная кожа и заеды в уголках рта: нутрициолог назвала кричащие признаки анемии у ребенка

Анемия у детей - явление нередкое, чтобы его выявить, стоит обратить внимание на симптомы, которые могут не просто говорить, а буквально кричать об анемии.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram назвала причини и симптомы анемии у ребенка.
Какие могут быть причины анемии у детей?
Если мама дефицитная, уже была анемия во время беременности или даже до беременности, она естественно родит дефицитного ребенка, и этот ребенок уже с раннего возраста будет иметь дефицит железа.
Это поздний мясной прикорм. Железо, которое досталось от мамы, исчерпало само себя, а прихода извне железа нет.
Частые ОРВИ, глистные инвазии, микозы, аллергии. Здесь палка о двух концах, анемия может приводить к частым ОРВИ, микозом и аллергиям, и также аллергия, микоз и ОРВИ может приводить к анемии.
По физиологической причине, то есть, когда они резко идут в рост, у них может снижаться уровень гемоглобина, но при этом MCV, MCH - индексы, они должны оставаться нормальными, это будет говорить о том, что анемия у них физиологическая. Ребенок пошел усиленно в рост, у него потребность повысилась в гемоглобине, но костный мозг с этим справится и насинтезирует ему новых клеток, и все нормализуется.
трещины, язвочки в уголках рта, так называемые "заеды", какие-нибудь стоматиты, часто протекающие, длительные;
могут быть трещинки на стопах и ладонях;
это часто болеющие дети, (только выздоровели и заново заболели), или длительно болеющие, (заболели и недели две-три у них реконвалесценция идет);
вялые, сонливые, раздражительные детки тоже должны быть насторожить вас на причину железодефицитов, частые безпричинные истерики;
маловесные, со сниженным аппетитом;
плохой сон: да, ночью могут вертеться и не будут засыпать быстро;
быстро будут утомляться днем от каких-то занятий, от физических упражнений;
извращенные вкусы в еде.
Когда уже степень анемии выраженная - такие дети часто могут падать в обмороки на уроках, иметь головокружение при небольшой физической нагрузке или при перемене положения тела, могут отмечать шум в ушах.