Бліда шкіра і заїди в куточках рота: нутриціолог назвала кричущі ознаки анемії у дитини

Анемія у дітей - явище нерідке, щоб його виявити, варто звернути увагу на симптоми, які можуть не просто говорити, а буквально кричати про анемію.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram назвала причини і симптоми анемії у дитини.
Які можуть бути причини анемії у дітей?
Якщо мама дефіцитна, вже була анемія під час вагітності або навіть до вагітності, вона природно народить дефіцитну дитину, і ця дитина вже з раннього віку матиме дефіцит заліза.
Це пізній м'ясний прикорм. Залізо, яке дісталося від мами, вичерпало саме себе, а приходу ззовні заліза немає.
Часті ГРВІ, глистові інвазії, мікози, алергії. Тут палиця про два кінці, анемія може призводити до частих ГРВІ, мікоз і алергій, і також алергія, мікоз і ГРВІ може призводити до анемії.
З фізіологічної причини, тобто, коли вони різко йдуть в зростання, у них може знижуватися рівень гемоглобіну, але при цьому MCV, MCH - індекси, вони повинні залишатися нормальними, це буде говорити про те, що анемія у них фізіологічна. Дитина пішла посилено в зростання, у неї підвищилася потреба в гемоглобіні, але кістковий мозок з цим впорається і насинтезирует йому нових клітин, і все нормалізується.