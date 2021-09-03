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Это грозит высыпаниями на лице: косметолог назвала настоящие причины появления акне

Автор: Татьяна Турчаникова

Все давно усвоили, что основным фактором возникновения акне являются гормоны. Но есть и другие триггеры, которые в каждом отдельном случае могут усугублять течение заболевания, а также оказывать влияние на процесс лечения.

Биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда косметологов в своем Instagram рас сказали, какие причины появления акне еще есть -и как их избежать, чтобы кожа была здоровой и чистой.

Часто стоит просто протирать свой телефон перед использованием - и никаких высыпаний не будет (фото: pexels.com)

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Причины появления акне

  • Ношение защитной маски на лице. Из-за постоянного трения маски о кожу, а также из-за образующегося парникового эффекта, прыщи могут возникать вновь и вновь.

  • Или безобидное полотенце для лица, которое становится прекрасным рассадником бактерий из-за повышенной влажности в помещении.
  • То же самое касается смартфонов, которые мы не выпускаем из рук, а потом этими же руками трогаем лицо.
  • Еще одним источником бактерий становятся кисти и спонжи - очищать их нужно или сразу после использования или наносить кремовые продукты пальцами.
  • Конечно, большое влияние оказывает стресс. Кортизол усиливает секрецию андрогенов, что приводит к повышенной выработке кожного сала.

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Основные причины появления акне, кроме гормональной (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

  • Могут ли провоцировать возникновение воспалений молочные продукты и сладости? Да, но не у всех. Существует мнение, что сывороточный белок и казеин увеличивают уровень инсулиноподобного фактора роста - 1 (IGF-1), который в свою стимулирует волосяной фолликул и синтез андрогенов.
  • Со сладким аналогичная история - повышенный инсулин увеличивает концентрацию IGF-1.
  • Среди других триггеров: неправильно подобранная косметика, особенно это касается очищения, редкая смена наволочек и выдавливание прыщей.

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Роузи Хантингтон-Уайтликосметология