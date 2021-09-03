Это грозит высыпаниями на лице: косметолог назвала настоящие причины появления акне

Все давно усвоили, что основным фактором возникновения акне являются гормоны. Но есть и другие триггеры, которые в каждом отдельном случае могут усугублять течение заболевания, а также оказывать влияние на процесс лечения.
Биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда косметологов в своем Instagram рас сказали, какие причины появления акне еще есть -и как их избежать, чтобы кожа была здоровой и чистой.
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Ношение защитной маски на лице. Из-за постоянного трения маски о кожу, а также из-за образующегося парникового эффекта, прыщи могут возникать вновь и вновь.
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Основные причины появления акне, кроме гормональной (фото: instagram.com/purebeauty.hub)
Раньше врач рассказала, какие анализы лучше сдать ребенку перед школой, весь год будет здоровым.