Це загрожує висипаннями на обличчі: косметолог назвала справжні причини появи акне

Всі давно засвоїли, що основним фактором виникнення акне є гормони. Але є й інші тригери, які в кожному окремому випадку можуть посилювати перебіг захворювання, а також впливати на процес лікування.
Біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда косметологів у своєму Instagram рас сказали, які причини появи акне ще є-і як їх уникнути, щоб шкіра була здоровою і чистою.
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Носіння захисної маски на обличчі. Через постійне тертя маски об шкіру, а також через утворення парникового ефекту, прищі можуть виникати знову і знову.
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Основні причини появи акне, крім гормональної (фото: instagram.com/purebeauty.hub)
Раніше лікар розповіла, які аналізи краще здати дитині перед школою, весь рік буде здоровим.