RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Це загрожує висипаннями на обличчі: косметолог назвала справжні причини появи акне

Автор: Тетяна Турчанікова

Всі давно засвоїли, що основним фактором виникнення акне є гормони. Але є й інші тригери, які в кожному окремому випадку можуть посилювати перебіг захворювання, а також впливати на процес лікування.

Біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда косметологів у своєму Instagram рас сказали, які причини появи акне ще є-і як їх уникнути, щоб шкіра була здоровою і чистою.

Часто варто просто протирати свій телефон перед використанням - і ніяких висипань не буде (фото: pexels.com)

Для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог дала простий рецепт, який допоможе очистити кишечник

Причини появи акне

  • Носіння захисної маски на обличчі. Через постійне тертя маски об шкіру, а також через утворення парникового ефекту, прищі можуть виникати знову і знову.

  • Або нешкідливе рушник для обличчя, яке стає прекрасним розсадником бактерій через підвищену вологість в приміщенні.
  • Те ж саме стосується смартфонів, які ми не випускаємо з рук, а потім цими ж руками чіпаємо обличчя.
  • Ще одним джерелом бактерій стають кисті і спонжі - очищати їх потрібно або відразу після використання або наносити кремові продукти пальцями.
  • Звичайно, великий вплив надає стрес. Кортизол підсилює секрецію андрогенів, що призводить до підвищеного вироблення шкірного сала.

Гардероб до школи: стилісти розповіли, як стильно одягнути школярку у 2021 році

Основні причини появи акне, крім гормональної (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

  • Чи можуть провокувати виникнення запалень молочні продукти та солодощі? Так, але не у всіх. Існує думка, що сироватковий білок і казеїн збільшують рівень інсуліноподібного фактора росту - 1 (IGF-1), який в свою стимулює волосяний фолікул і синтез андрогенів.
  • З солодким аналогічна історія - підвищений інсулін збільшує концентрацію IGF-1.
  • Серед інших тригерів: неправильно підібрана косметика, особливо це стосується очищення, рідкісна зміна наволочок і видавлювання прищів.

Раніше лікар розповіла, які аналізи краще здати дитині перед школою, весь рік буде здоровим.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлікосметологія