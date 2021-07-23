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Без глютена, сахара и молока: нутрициолог назвала топ лучших перекусов в дорогу

Автор: Татьяна Турчаникова

Собираетесь на пикник или в многочасовую поездку на машине всей семьей? Вам точно нужно взять с собой что-то перекусить! Особенно - если детей вы тоже берете.

Лучше всего взять с собой полезные, богатые витаминами, перекусы, которые наполнят вас энергией на всю дорогу.

Нутрициолог Вероника Натуромама перечислила в своем Instagram 20 + вкусных идей без готовки.

Список полезных перекусов без глютена, сахара и молока для всей семьи

1. Морковь, сельдерей, огурцы - помыть, почистить, можно нарезать, можно не нарезать.

2. Растительные йогурты, некоторые хранятся без холодильника 3-4 дня.

3. Льняная каша, просто заливается кипятком + добавьте сухофрукты или ягоды.

4. Чизкейк из кешью - насытит всех надолго.

5. Сырники из тофу - выбирайте сою без ГМО.

6. Безглютеновые маффины.

7. Булочки без глютена.

8. Безглютеновый кекс с миндалем и клюквой.

9. Овощные безглютеновые вафли.

10. Ягодная и ореховая гранолы - можно есть прямо из пачки.

12. Торт ягодный - несладкий, низкоуглеводный перекус.

14. Ягоды / фрукты по сезону.

Может привести к инсульту: нутрициолог предупредила, чем нельзя заниматься в жару

Фрукты лучше выбирайте сезонные - те, которые выросли в вашей стране (фото: pexels.com)

15. Ферментированные соки - для поддержки пищеварения.

16. Сок-пюре тыквенный.

17. Орехи без обработки, бережного хранения.

19. Конопляные семена - отличный источник аминокислот; можно добавлять в йогурты, в льняную кашу.

20. Сухофрукты.

21. Батончики фруктово-ореховые.

22. Чипсы из ламинарии.

23. Водоросли нори сушеные.

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Вкусные перекусы, чтобы полезно - и все сыты (фото: pexels.com)

Раньше врач назвала главные признаки обезвоживания организма, которые многие привыкли игнорировать.

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