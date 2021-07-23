Без глютена, сахара и молока: нутрициолог назвала топ лучших перекусов в дорогу

Собираетесь на пикник или в многочасовую поездку на машине всей семьей? Вам точно нужно взять с собой что-то перекусить! Особенно - если детей вы тоже берете.

Лучше всего взять с собой полезные, богатые витаминами, перекусы, которые наполнят вас энергией на всю дорогу.