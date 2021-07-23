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Без глютену, цукру і молока: нутриціолог назвала топ кращих перекусів в дорогу

Автор: Тетяна Турчанікова

Збираєтеся на пікнік або в багатогодинну поїздку на машині всією сім'єю? Вам точно потрібно взяти з собою щось перекусити! Особливо - якщо дітей ви теж берете.

Найкраще взяти з собою корисні, багаті вітамінами, перекуси, які наповнять вас енергією на всю дорогу.

Нутриціолог Вероніка Натуромама перерахувала в своєму Instagram 20 + смачних ідей без готування.

Список корисних перекусів без глютену, цукру і молока для всієї родини

1. Морква, селера, огірки - помити, почистити, можна нарізати, можна не нарізати.

2. Рослинні йогурти, деякі зберігаються без холодильника 3-4 дні.

3. Лляна каша, просто заливається окропом + додайте сухофрукти або ягоди.

4. Чізкейк з кешью - наситить всіх надовго.

5. Сирники з тофу - обирайте сою без ГМО.

6. Безглютенові мафіни.

7. Булочки без глютену.

8. Безглютеновий кекс з мигдалем і журавлиною.

9. Овочеві безглютенові вафлі.

10. Ягідна і горіхова граноли - можна їсти прямо з пачки.

12. Торт ягідний - несолодкий, низьковуглеводний перекус.

14. Ягоди / фрукти по сезону.

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Фрукти краще вибирайте сезонні - ті, які виросли у вашій країні (фото: pexels.com)

15. Ферментовані соки - для підтримки травлення.

16. Сік-пюре гарбузовий.

17. Горіхи без обробки, дбайливого зберігання.

19. Конопляне насіння - відмінне джерело амінокислот; можна додавати в йогурти, в лляну кашу.

20. Сухофрукти.

21. Батончики фруктово-горіхові.

22. Чіпси з ламінарії.

23. Водорості норі сушені.

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