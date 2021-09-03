Для очистки печени и сияния кожи: нутрициолог дала один простой совет на каждый день

Первый месяц осени стоит посвятить крутейшей антистресс-практике, которая, кроме глубокого расслабляющего и восстанавливающего эффекта, приносит еще тонну пользы. Принимайте перед сном солевые детокс-ванны с расслабляющим эффектом.

Восстанавливающая практика на каждый день (фото: pexels.com)

Выберите наиболее подходящую для вас соль: морская, каменнная, но лучше - соль Эпсома, у нее есть множество преимуществ.

Соль Эпсома (английская соль, сульфат магния) - это уникальная по составу соль, она способна насытить организм ионами магния и серы, благодаря тому, что она хорошо всасывается через кожу.

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Делайте ванны также для деток - эти процедуры нужны детям не меньше, чем взрослым. Особенно - в стрессовый сентябрьский период.

Антистесс и очистка организма для детей и взрослых (фото: pexels.com)

Зачем принимать ванны перед сном

Для снятия стресса, зажимов в теле, расслабления и заземления. Для детокса - морская, пищевая и соль Эпсома выводят накопившиеся токсины из организма, очищают лимфу - такие ванны убирают дерматиты, помогают при астме, поллинозе. А соль Эпсома еще и напитывает организм магнием и серой. Магний расслабляет и успокаивает, и магний, и сера - необходимые элементы для красоты кожи и детокса печени. Магний вымывается из организма, когда мы находимся в стрессе (все городские жители) и когда едим сладкое.

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