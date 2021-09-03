Для очищення печінки та сяйва шкіри: нутриціолог дала одну просту пораду на кожен день

Перший місяць осені варто присвятити крутій антистрес-практиці, яка, крім глибокого розслабляючого і відновлюючого ефекту, приносить ще тонну користі. Приймайте перед сном сольові детокс-ванни з розслаблюючим ефектом.

Відновлювальна практика на кожен день (фото: pexels.com)

Виберіть найбільш підходящу для вас сіль: морська, кам'яна, але краще - сіль Епсома, у неї є безліч переваг.

Сіль Епсома (англійська сіль, сульфат магнію) - це унікальна за складом сіль, вона здатна наситити організм іонами магнію і сірки, завдяки тому, що вона добре всмоктується через шкіру.

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Робіть ванни також для діток - ці процедури потрібні дітям не менше, ніж дорослим. Особливо - в стресовий вересневий період.

Антистрес і очищення організму для дітей і дорослих (фото: pexels.com)

Навіщо приймати ванни перед сном

Для зняття стресу, затискачів в тілі, розслаблення і заземлення. Для детоксу - морська, харчова і сіль Епсома виводять з організму токсини, очищають лімфу - такі ванни прибирають дерматити, допомагають при астмі, полінозі. А сіль Епсома ще й насичує організм магнієм і сіркою. Магній розслабляє і заспокоює, і магній, і сірка - необхідні елементи для краси шкіри і детокса печінки. Магній вимивається з організму, коли ми перебуваємо в стресі (всі міські жителі) і коли їмо солодке.

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