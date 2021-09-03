Для очищення печінки та сяйва шкіри: нутриціолог дала одну просту пораду на кожен день

Якщо можна дати одну просту рада, яка допоможе і очистити печінку, і зробити шкіру красивою і сяючою, то це буде соляна ванна.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і фахівець з природного оздоровлення Вероніка Хуснутдінова. Вона пояснила, яку сіль краще використовувати і чим ще корисна ця процедура.
Перший місяць осені варто присвятити крутій антистрес-практиці, яка, крім глибокого розслабляючого і відновлюючого ефекту, приносить ще тонну користі. Приймайте перед сном сольові детокс-ванни з розслаблюючим ефектом.
Відновлювальна практика на кожен день (фото: pexels.com)
Виберіть найбільш підходящу для вас сіль: морська, кам'яна, але краще - сіль Епсома, у неї є безліч переваг.
Сіль Епсома (англійська сіль, сульфат магнію) - це унікальна за складом сіль, вона здатна наситити організм іонами магнію і сірки, завдяки тому, що вона добре всмоктується через шкіру.
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Робіть ванни також для діток - ці процедури потрібні дітям не менше, ніж дорослим. Особливо - в стресовий вересневий період.
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Можна змішувати кілька видів солі, попередньо розчиняти в солі ефірні масла і додавати пелюстки троянд.
До прийому ванни випийте склянку теплої води.
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