Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Мода стремительно меняется, но не меняется лишь одно - миром правит минимализм. Вряд ли найдется человек, который ни разу не носил джинсовую одежду. Даже приверженцы других стилей нет-нет - да и прикупят себе вещь из денима.
И, самое интересное, у большинства из нас есть те самые джинсы, которые лежат и ждут своего часа: когда похудею, когда снова войдут в моду, просто жалко выбросить.
Стилист Майя Кривобокова рассказала в своем блоге в Instagram, что можно смело оставить ждать времени, "когда похудею", а что оставлять и, тем более, носить никак нельзя.
Джинсовая рубашка: выбирайте модели оверсайз, модели по фигуре могут подождать пару сезонов, выкидывать не стоит, мода циклична.
Юбка, на которой слишком много рваностей и потертостей уже не в тренде, можно смело от такой избавляться.
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То же самое - с шортами, избавляемся и не жалеем.
Джинсовое платье носить рекомендуется без декора, поясов и ремешков, минимализм "решает".
Юбку-миди выбирайте прямую и без кнопок-застежек.
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Если джинсовая куртка, то оверсайз светлых оттенков.
Джинсовый жилет тоже стоит оставить, если он оверсайз-размера, а вот приталенные модели и, тем более, короткие давно остались в прошлом.
Джинсовые вещи, которые пора выбросить (фото: instagram.com/maya.prostyle)
Раньше стилист рассказала, как выбрать платье-комбинацию, чтобы она хорошо сидела.