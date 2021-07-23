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Пора викинути: стиліст назвала топ-3 знака, що джинси вже не модні

Автор: Тетяна Турчанікова

Мода стрімко змінюється, але не змінюється лише одне - світом править мінімалізм. Навряд чи знайдеться людина, яка жодного разу не носиkf джинсовий одяг. Навіть прихильники інших стилів ні-ні - та й прикуплять собі річ з деніму.

І, найцікавіше, у більшості з нас є ті самі джинси, які лежать і чекають своєї години: коли схудну, коли знову увійдуть в моду, просто шкода викинути.

Стиліст Майя Кривобокова розповіла у своєму блозі в Instagram, що можна сміливо залишити чекати часу, "коли схудну", а що залишати і, тим більше, носити ніяк не можна.

Три головних знака, що денім вийшов з моди

  • Занадто облягаючий джинсовий одяг
  • Супердранbq джинсовий одяг
  • Одяг з декором

Джинсова сорочка: вибирайте моделі оверсайз, моделі по фігурі можуть почекати пару сезонів, викидати не варто, мода циклічна.

Спідниця, на якій занадто багато рваностей і потертостей вже не в тренді, можна сміливо від такої позбавлятися.

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Те ж саме - з шортами, позбавляємося і не шкодуємо.

Джинсове плаття носити рекомендується без декору, поясів і ремінців, мінімалізм "вирішує".

Спідницю-міді вибирайте пряму і без кнопок-застібок.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

Якщо джинсова куртка, то оверсайз світлих відтінків.

Джинсовий жилет теж варто залишити, якщо він оверсайз-розміру, а ось приталені моделі і, тим більше, короткі давно залишилися в минулому.

Джинсові речі, які пора викинути (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раніше стиліст розповіла, як вибрати сукню-комбінацію, щоб вона добре сиділа.

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