Пора викинути: стиліст назвала топ-3 знака, що джинси вже не модні

Мода стрімко змінюється, але не змінюється лише одне - світом править мінімалізм. Навряд чи знайдеться людина, яка жодного разу не носиkf джинсовий одяг. Навіть прихильники інших стилів ні-ні - та й прикуплять собі річ з деніму.
І, найцікавіше, у більшості з нас є ті самі джинси, які лежать і чекають своєї години: коли схудну, коли знову увійдуть в моду, просто шкода викинути.
Стиліст Майя Кривобокова розповіла у своєму блозі в Instagram, що можна сміливо залишити чекати часу, "коли схудну", а що залишати і, тим більше, носити ніяк не можна.
Джинсова сорочка: вибирайте моделі оверсайз, моделі по фігурі можуть почекати пару сезонів, викидати не варто, мода циклічна.
Спідниця, на якій занадто багато рваностей і потертостей вже не в тренді, можна сміливо від такої позбавлятися.
У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд
Те ж саме - з шортами, позбавляємося і не шкодуємо.
Джинсове плаття носити рекомендується без декору, поясів і ремінців, мінімалізм "вирішує".
Спідницю-міді вибирайте пряму і без кнопок-застібок.
Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою
Якщо джинсова куртка, то оверсайз світлих відтінків.
Джинсовий жилет теж варто залишити, якщо він оверсайз-розміру, а ось приталені моделі і, тим більше, короткі давно залишилися в минулому.
Джинсові речі, які пора викинути (фото: instagram.com/maya.prostyle)
Раніше стиліст розповіла, як вибрати сукню-комбінацію, щоб вона добре сиділа.