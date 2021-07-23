Пора викинути: стиліст назвала топ-3 знака, що джинси вже не модні

Мода стрімко змінюється, але не змінюється лише одне - світом править мінімалізм. Навряд чи знайдеться людина, яка жодного разу не носиkf джинсовий одяг. Навіть прихильники інших стилів ні-ні - та й прикуплять собі річ з деніму.

І, найцікавіше, у більшості з нас є ті самі джинси, які лежать і чекають своєї години: коли схудну, коли знову увійдуть в моду, просто шкода викинути.

Стиліст Майя Кривобокова розповіла у своєму блозі в Instagram, що можна сміливо залишити чекати часу, "коли схудну", а що залишати і, тим більше, носити ніяк не можна.