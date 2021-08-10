Самый мощный натуральный антибиотик: нутрициолог назвала топ-средство от боли в горле и мигреней

Какое натуральное средство стоит всегда держать в доме, чтобы помочь себе и своим близким в случае болезни? Ответ тут один!
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала свое горячо любимое средство против... всего.⠀
Если что-то случается, ответ: масло черного тмина. Более мощного растительного лекарства (антибиотика, обезболивающего) мы не знаем. Масло называют "средством от всех болезней, кроме смерти".
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при комплексном лечении онкологических заболеваний
1. Укреплению и повышению эластичности стенок сосудов,
2. Восстановлению клеточных мембран,
3. Улучшению перистальтики желудка и кишечника,
4. Нормализации кислотности желудочного сока,
5. Балансу кишечной микрофлоры
Противопоказан: людям с имплантами, беременным, детям до 3-х лет, при желчнокаменной болезнь.
Наибольшим лечебным действием обладает масло из отборных семян Nigela Sativa.
1 ч. л. масла развести в 1 ч. л. меда и принять после еды. Либо по 2 капсулы 3 раза в день. Запить водой с лимоном.
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