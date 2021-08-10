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Найпотужніший натуральний антибіотик: нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені

Автор: Тетяна Турчанікова

Який натуральний засіб варто завжди тримати в будинку, щоб допомогти собі і своїм близьким в разі хвороби? Відповідь тут одна!

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram назвала улюблений засіб проти... всього.⠀

Якщо щось трапляється, відповідь: масло чорного кмину. Більш потужних рослинних ліків (антибіотика, знеболюючого) ми не знаємо. Масло називають "засобом від усіх хвороб, крім смерті".

  • Масло настільки сильне, що прибирає біль / спазм за кілька секунд-хвилин (навіть там, де медичним препаратам потрібно кілька днів). Краще прийняти його при перших ознаках хвороби, щоб не розболітися.
  • В Австрії масло чорного кмину офіційно призначають деяким онкохворим замість хіміотерапії. При цьому масло оплачує держава.
  • Це антибактеріальний, противірусний, протизапальний, протигрибковий, протипаразитарний, протиалергічний, спазмолітичний, лактогінний засіб.

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Антибактеріальна та противірусна (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

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Для чого можна застосовувати масло чорного кмину:

  • зміцнення імунітету

  • жовчогінне

  • як засіб, що регулює гормони
  • для зниження рівня холестерину в крові
  • для гармонізації тиску
  • при проблемах з печінкою
  • при здутті живота
  • при подагрі
  • при головному болю, мігрені
  • зменшує кровоточивість ясен
  • для збільшення лактації
  • при комплексному лікуванні безпліддя
  • при лікуванні коронавірусу

Від болю в горлі допоможе масло чорного кмину (фото: pexels.com)

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  • при комплексному лікуванні онкологічних захворювань

  • для лікування цукрового діабету
  • у протоколі проти сивини
  • при артритах / артрозах / остеопорозах
  • якщо є проблеми з травленням (відрижка, нудота, блювота, метеоризм, діарея)
  • при хворобі Хашимото

Масло сприяє:

1. Зміцненню і підвищенню еластичності стінок судин,

2. Відновленню клітинних мембран,

3. Поліпшенню перистальтики шлунка і кишечника,

4. Нормалізації кислотності шлункового соку,

5. Балансу кишкової мікрофлори

Протипоказаний: людям з імплантами, вагітним, дітям до 3-х років, при жовчнокам'яній хворобі.

Найбільшим лікувальною дією володіє масло з добірних насіння Nigela Sativa.

Застосування масла чорного кмину

1 ч. л. масла розвести в 1 ч. л. меду і прийняти після їжі. Або по 2 капсули 3 рази на день. Запити водою з лимоном.

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