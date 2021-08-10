Найпотужніший натуральний антибіотик: нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені

Який натуральний засіб варто завжди тримати в будинку, щоб допомогти собі і своїм близьким в разі хвороби? Відповідь тут одна!
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram назвала улюблений засіб проти... всього.⠀
Якщо щось трапляється, відповідь: масло чорного кмину. Більш потужних рослинних ліків (антибіотика, знеболюючого) ми не знаємо. Масло називають "засобом від усіх хвороб, крім смерті".
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зміцнення імунітету
жовчогінне
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при комплексному лікуванні онкологічних захворювань
1. Зміцненню і підвищенню еластичності стінок судин,
2. Відновленню клітинних мембран,
3. Поліпшенню перистальтики шлунка і кишечника,
4. Нормалізації кислотності шлункового соку,
5. Балансу кишкової мікрофлори
Протипоказаний: людям з імплантами, вагітним, дітям до 3-х років, при жовчнокам'яній хворобі.
Найбільшим лікувальною дією володіє масло з добірних насіння Nigela Sativa.
1 ч. л. масла розвести в 1 ч. л. меду і прийняти після їжі. Або по 2 капсули 3 рази на день. Запити водою з лимоном.
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