Сбудется все: названы 5 главных счастливчиков 2021 года по ведическому гороскопу

Ведический гороскоп на 2021 год является одним из альтернативных и менее популярных прогнозов для людей, родившихся под разными знаками. Астрологи подчеркивают, что ведические предсказания также точны, как и традиционный гороскоп. Кто по данным ведического гороскопа на 2021 год будет главным счастливчиком, а также сможет добиться процветания и успехов в карьере и любви – читайте ниже.

Ведический гороскоп отличается от привычного нам, и в нем многие могут найти точные характеристики по дате рождения, понять, что мешает достижению счастья, а что может стать ключом к успеху. Астрологический прогноз на 2021 год для ведических знаков опубликовал ресурс SlovoFraza.

Ревати (дни рождения с 1 по 12 апреля)

Тем, кто родился под этим знаком, Вселенная дарит возможность преуспеть в рабочих делах и получить долгожданные дивиденды. В начале года Ревати смогут найти в себе силы для того, чтобы полностью изменить жизнь, встать на ноги и освободиться от долговых обязательств. Год будет способствовать не только появлению энергии работать над улучшением ваших качеств, но и поможет приобрести новые, полезные знания, которые откроют путь к новым вершинам.

Ардра (дни рождения с 22 июня по 5 июля)

Этому знаку сама Вселенная будет помогать достичь новых высот. В начале года внимание важно уделить делам, которые пойдут в гору при должной активности. Ардра могут не сомневаться в своих успехах, и им не стоит бояться конкурентов или недоброжелателей. Фортуна будет улыбаться вам и в любовном плане. Тем, кто готов к созданию семьи, год подарит приятные перемены. Одинокие знаки обязательно встретят своего жизненного спутника в 2021 году.

Магха (дни рождения с 17 по 29 августа)

Астрологи советуют обратить внимание на свои навыки, чтобы использовать их в полной мере. Первая половина года будет успешной как для ведения бизнеса, так и для карьерного роста. Уверенность и позитивный настрой позволят обойти конкурентов. Вторая половина 2021 года будет идеальной для серьезных отношений, сближения и перехода на новый уровень с избранниками.

Свати (дни рождения с 24 октября по 6 ноября)

Вам стоит готовиться к трансформациям в жизни. Новый год закружит множеством событий, многие из которых не будут поддаваться логике. Возможности будут появляться постоянно, и Свати предстоит прислушаться к себе, чтобы определить верное направление и не упустить своей выгоды. 2021 год будет удачным как для карьеры, так и для любви.

Мула (дни рождения с 16 по 28 декабря)

Год для представителей этого знака будет насыщен позитивными событиями. Он станет прекрасным периодом для новых начинаний, а также борьбы за свое место под солнцем. Вселенная будет помогать добиться лучших условий благодаря необычайно удобному для вас стечению обстоятельств. Кроме того, 2021 год уготовил сюрприз этому знаку в плане отношений. Тем, кто уже нашел вторых половинок, астрологи рекомендуют больше времени уделять семье, которая станет надежным тылом. Не будет проблем и с привлечением материального благополучия, если не отказываться от заманчивых предложений.

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