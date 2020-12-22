Збудеться все: названо 5 головних щасливчиків 2021 року за ведичним гороскопом

Ведичний гороскоп на 2021 рік є одним з альтернативних та менш популярних прогнозів для людей, народжених під різними знаками. Астрологи підкреслюють, що ведичні передбачення також точні, як і традиційний гороскоп. Хто за даними ведичного гороскопу на 2021 рік буде головним щасливчиком, а також зможе домогтися процвітання й успіхів в кар'єрі і коханні – читайте нижче.

Ведичний гороскоп відрізняється від звичного нам, і в ньому багато хто може знайти точні характеристики за датою народження, зрозуміти, що заважає досягненню щастя, а що може стати ключем до успіху. Астрологічний прогноз на 2021 рік для ведичних знаків опублікував ресурс SlovoFraza.

Реваті (дні народження з 1 по 12 квітня)

Тим, хто народився під цим знаком, Всесвіт надає можливість досягти успіху в робочих справах і отримати довгоочікувані дивіденди. На початку року Реваті зможуть знайти в собі сили для того, щоб повністю змінити життя, стати на ноги і звільнитися від боргових зобов'язань. Рік буде сприяти не тільки появі енергії працювати над покращенням ваших якостей, але і допоможе придбати нові корисні знання, які відкриють шлях до нових вершин.

Ардра (дні народження з 22 червня по 5 липня)

Цього знаку сам Всесвіт буде допомагати досягти нових висот. На початку року увагу важливо приділити справам, які підуть в гору при належній активності. Ардра можуть не сумніватися у своїх успіхах, і їм не варто боятися конкурентів або недоброзичливців. Фортуна буде посміхатися вам і в любовному плані. Тим, хто готовий до створення сім'ї, рік подарує приємні зміни. Самотні знаки обов'язково зустрінуть свого життєвого супутника у 2021 році.

Магха (дні народження з 17 по 29 серпня)

Астрологи радять звернути увагу на свої навички, щоб використовувати їх повною мірою. Перша половина року буде успішною як для ведення бізнесу, так і для кар'єрного зростання. Впевненість і позитивний настрій дозволять обійти конкурентів. Друга половина 2021 року буде ідеальною для серйозних відносин, зближення і переходу на новий рівень з обранцями.

Сваті (дні народження з 24 жовтня по 6 листопада)

Вам варто готуватися до трансформацій у житті. Новий рік закрутить безліччю подій, багато з яких не будуть піддаватися логіці. Можливості будуть з'являтися постійно, і Сваті потрібно прислухатися до себе, щоб визначити правильний напрямок і не упустити своєї вигоди. 2021 рік буде вдалим як для кар'єри, так і для любові.

Мула (дні народження з 16 по 28 грудня)

Рік для представників цього знаку буде насичений позитивними подіями. Він стане прекрасним періодом для нових починань, а також боротьби за своє місце під сонцем. Всесвіт буде допомагати добитися кращих умов завдяки надзвичайно зручному для вас збігу обставин. Крім того, 2021 рік приготував сюрприз цьому знаку в плані відносин. Тим, хто вже знайшов других половинок, астрологи рекомендують більше часу приділяти сім'ї, яка стане надійним тилом. Не буде проблем і з залученням матеріального добробуту, якщо не відмовлятися від привабливих пропозицій.

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