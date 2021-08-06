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Удачные формулы: стилист показала, как правильно миксовать украшения в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

С созданием сетов из украшений у многих возникает не меньше проблем, чем со стилизацией одежды.

Стилист Яна Платонова в своем Instagram поделилась простым лайфхаком: стоит изучать уже готовые удачные формулы.

В контексте одежды мы часто рассматриваем стильные схемы, с украшениями это тоже работает!

Насмотренность помогает определиться со своим собственным стилем (фото:instagram.com/leoniehanne)

Очень круто, когда еще до покупки вы можете увидеть разные варианты комбинаций и еще круче, когда бренды сами с этим помогают. Так можно увидеть не просто, как смотрится украшение на теле, но и с чем его можно сочетать.

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Миксовать украшения в 2021 можно по-разному (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раньше нутрициолог рассказала, как убрать целлюлит без изнуряющих тренировок.

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