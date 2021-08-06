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Вдалі формули: стиліст показала, як правильно міксувати прикраси в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Зі створенням сетів з прикрас у багатьох виникає не менше проблем, ніж зі стилізацією одягу.

Стиліст Яна Платонова у своєму Instagram поділилася простим лайфхаком: варто вивчати вже готові вдалі формули.

У контексті одягу ми часто розглядаємо стильні схеми, з прикрасами це теж працює!

Надивленість допомагає визначитися зі своїм власним стилем (фото:instagram.com/leoniehanne)

Дуже круто, коли ще до покупки ви можете побачити різні варіанти комбінацій і ще крутіше, коли бренди самі з цим допомагають. Так можна побачити не просто, як виглядає прикраса на тілі, але і з чим її можна поєднувати.

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Як поєднувати прикраси в 2021: приклади луків

  • Кольє і медальйон

  • Пара кольє і кулон

  • Кільце

  • Сережки

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  • Ланцюг

Міксувати прикраси в 2021 можна по-різному (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раніше нутриціолог розповіла, як прибрати целюліт без виснажливих тренувань.

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