Вдалі формули: стиліст показала, як правильно міксувати прикраси в 2021

Надивленість допомагає визначитися зі своїм власним стилем (фото:instagram.com/leoniehanne)

Дуже круто, коли ще до покупки ви можете побачити різні варіанти комбінацій і ще крутіше, коли бренди самі з цим допомагають. Так можна побачити не просто, як виглядає прикраса на тілі, але і з чим її можна поєднувати.