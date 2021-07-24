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Визуально похудеть: 9 лайфхаков от стилиста, как выглядеть на пару размеров меньше

Автор: Татьяна Турчаникова

Хочется выглядеть стройной, стильной, сексуальной, легкой, воздушной... Но лето в самом разгаре, а фигура не в лучшей форме. Знакомо?

Непонимание, как выйти красивой из этой ситуации, приводит к стеснению, потере вкуса к жизни, лишний раз не выходите из дома. Пора от этого избавляться!

Стилист Вами Айдис в свое блоге в Instagram рассказала, что своему гардеробу нужно ставить задачи. Работая с ним, нужно понять, что он должен делать для вас.

Например:⠀

- Стройнить,

- Вытягивать рост,

- Уменьшать бедра / плечи / живот,

- Молодить,

- Делать сексуальной,

- Подчеркивать красивую грудь,

- Могут быть цели личного характера - продавать вас дорого своим клиентам, вызывать восхищение у мужчины.

Когда цель намечена, идем анализировать вещи, имеющиеся в шкафу. И каждая вещь, висящая там, должна выполнять ту задачу, которую вы ставите своему гардеробу! Правильно подобранная одежда способна творить чудеса.⠀

Например, если у вас стоит задача уменьшить свою фигуру и выглядеть стройнее, то одежда, цвета и ее детали должны быть подобраны определенным образом.⠀

Как уменьшить свою фигуру на 2 размера при помощи визуальных эффектов

  • Удлиненный рукав "стройнит" руки.

  • Повтор цвета верх и низ вытягивают образ.

  • V-образный вырез делает образ легче.

Уберите клеш и танкетку: стилист дала топ-9 советов, как выглядеть стройнее и выше

  • Объемные рукава балансируют широкий низ.

  • Контрастный ряд пуговиц "вытягивает" фигуру.

  • Правильные пропорции в одежде "улучшают" фигуру.

Как сохранить и деньги, и нервы: стилист поделилась простыми лайфхаками удачного шоппинга

  • Плотная ткань сглаживает рельефы тела.

  • Пестрый принт поможет скрыть несовершенства.

  • Многослойность снимает акцент с лишних сантиметров.

Простые приемы, как визуально сбросить пару кило (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раньше стилист показала, в каких купальниках на пляже больше нельзя появляться, уже не модно.

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